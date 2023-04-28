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OK Color Space - библиотека для MetaTrader 5

Björn Ottosson
Опубликовал:
Maxim Savochkin
Maxim Savochkin

Maxim Savochkin

2 кода 7 комментариев
Просмотров:
1683
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
OK Color Space.mqh (44.03 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
UI Palette.mq5 (187.89 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Цветовые пространства OKhsl и OKhsv являются перцептивно единообразными, то есть учитывают то, как человеческий глаз воспринимает цвета.

На практике эти цветовые пространства позволяют:

  • Cоздавать градиенты c плавным изменением оттенка (hue), насыщенности (saturation) и яркости (lightness/value)
  • Создавать цветовые палитры с относительно равномерной насыщенностью и яркостью


Сравнение цветовых пространств OKhsl и HSL


Подробнее о цветовых пространствах OKlab, OKhsl и OKhsv:

https://bottosson.github.io/posts/oklab/#comparing-oklab-to-hsv

https://bottosson.github.io/posts/colorpicker/


Библиотека OK Color Space

Структуры

struct OKhsl { float h; float s; float l; };
struct OKhsv { float h; float s; float v; };

Конвертация Color в OKhsl

void ColorToOKhsl(color  rgb_color, float &hue, float &saturation, float &lightness)

void ColorToOKhsl(color  rgb_color, OKhsl &okhsl)

Конвертация Color в OKhsv

void ColorToOKhsv(color  rgb_color, float &hue, float &saturation, float &value)

void ColorToOKhsv(color  rgb_color, OKhsv &okhsv)

Конвертация OKhsl в Color 

color OKhslToColor(float hue, float saturation, float lightness)

color OKhslToColor(OKhsl &okhsl)

Конвертация OKhsv в Color

color OKhsvToColor(float hue, float saturation, float value)
color OKhsvToColor(OKhsv &okhsv)

Диапазоны значений

  • Hue (оттенок): 0-360
  • Saturation (насыщенность): 0-100
  • Lightness/Value (яркость): 0-100


    Пример использования функций

    //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Example.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <OK Color Space.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ColorToOKhsl() function with float variables
   color color_1=clrPlum;
   float hue,saturation,lightness;
   ColorToOKhsl(color_1,hue,saturation,lightness);
   PrintFormat("ColorToOKhsl(): hue=%.2f saturation=%.2f lightness=%.2f",hue,saturation,lightness);
   
//--- ColorToOKhsv() function with OKhsv structure
   color color_2=clrLime;
   OKhsv okhsv;
   ColorToOKhsv(color_2,okhsv);
   PrintFormat("ColorToOKhsv(): hue=%.2f saturation=%.2f value=%.2f",okhsv.h,okhsv.s,okhsv.v);
   
//--- OKhslToColor() function with OKhsl structure
   OKhsl okhsl={355,95,50};
   color result_1=OKhslToColor(okhsl);
   PrintFormat("OKhslToColor(): R=%u G=%u B=%u",uchar(result_1),uchar(result_1>>8),uchar(result_1>>16));
   
//--- OKhsvToColor() function with float values
   color result_2=OKhsvToColor(150.5f,50.f,75.9f);
   PrintFormat("OKhsvToColor(): R=%u G=%u B=%u",uchar(result_2),uchar(result_2>>8),uchar(result_2>>16));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
/* Output:
   
   ColorToOKhsl(): hue=326.54 saturation=63.91 lightness=74.79
   ColorToOKhsv(): hue=142.50 saturation=100.00 value=100.00
   OKhslToColor(): R=210 G=17 B=126
   OKhsvToColor(): R=109 G=188 B=128
*/


    Что нового

    Исправлена ошибка, из-за которой была невозможна конвертация серого цвета, например, из RGB(139,139,139) в OKhsl.

    С новым приложением UI Palette можно создавать палитры на основе цветовых пространств RGB, HSL, HSV, OKhsl и OKhsv.

    Возможности UI Palette:

    • Delete - удаление текущей палитры
    • Save - сохранение изменений в текущей палитре
    • Save as New - создание новой палитры на основе текущей (палитры сохраняются в файле "UI Palette.txt" в общей папке терминалов Common/Files)
    • Стрелки < > для переключения между палитрами
    • Переименование палитры при нажатии на название
    • Панель для настройки цвета высвечивается при нажатии на палитру или фон
    • Добавление нового цвета с помощью кнопки "+"
    • Удаление цвета с помощью кнопки Remove

    Смотрите также

    Библиотека Smooth Gradient: https://www.mql5.com/ru/code/44140


    Информация о входах и выходах ONNX-модели Информация о входах и выходах ONNX-модели

    Скрипт для получения информации о количестве, типах и размерах входных и выходных тензоров onnx-модели

    Overbought Oversould Level Overbought Oversould Level

    Индикатор уровней перекупленности/перепроданности по двум каналам Дончана с большим и меньшим периодом

    Smooth Gradient Smooth Gradient

    Градиент с плавным изменением цвета. Расчеты производятся на основе цветового пространства OKhsl.

    PriceScale - ценовая шкала для слабовидящих. PriceScale - ценовая шкала для слабовидящих.

    Замучил мелкий шрифт в терминале? Этот индикатор делает цифры цены видимыми!