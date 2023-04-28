Цветовые пространства OKhsl и OKhsv являются перцептивно единообразными, то есть учитывают то, как человеческий глаз воспринимает цвета.

На практике эти цветовые пространства позволяют:

Cоздавать градиенты c плавным изменением оттенка (hue), насыщенности (saturation) и яркости (lightness/value)

c плавным изменением оттенка (hue), насыщенности (saturation) и яркости (lightness/value) Создавать цветовые палитры с относительно равномерной насыщенностью и яркостью



Сравнение цветовых пространств OKhsl и HSL





Подробнее о цветовых пространствах OKlab, OKhsl и OKhsv: https://bottosson.github.io/posts/oklab/#comparing-oklab-to-hsv https://bottosson.github.io/posts/colorpicker/







Библиотека OK Color Space



Структуры

struct OKhsl { float h; float s; float l; }; struct OKhsv { float h; float s; float v; };

Конвертация Color в OKhsl

void ColorToOKhsl( color rgb_color, float &hue, float &saturation, float &lightness)

void ColorToOKhsl( color rgb_color, OKhsl &okhsl)

Конвертация Color в OKhsv

void ColorToOKhsv(color rgb_color, float &hue, float &saturation, float & value )

void ColorToOKhsv( color rgb_color, OKhsv &okhsv)

Конвертация OKhsl в Color

color OKhslToColor( float hue, float saturation, float lightness)

color OKhslToColor(OKhsl &okhsl)

Конвертация OKhsv в Color

color OKhsvToColor( float hue, float saturation, float value )

color OKhsvToColor(OKhsv &okhsv)

Диапазоны значений Hue (оттенок): 0-360

Saturation (насыщенность): 0-100

Lightness/Value (яркость): 0-100





Пример использования функций

#include <OK Color Space.mqh> void OnStart () { color color_1= clrPlum ; float hue,saturation,lightness; ColorToOKhsl(color_1,hue,saturation,lightness); PrintFormat ( "ColorToOKhsl(): hue=%.2f saturation=%.2f lightness=%.2f" ,hue,saturation,lightness); color color_2= clrLime ; OKhsv okhsv; ColorToOKhsv(color_2,okhsv); PrintFormat ( "ColorToOKhsv(): hue=%.2f saturation=%.2f value=%.2f" ,okhsv.h,okhsv.s,okhsv.v); OKhsl okhsl={ 355 , 95 , 50 }; color result_1=OKhslToColor(okhsl); PrintFormat ( "OKhslToColor(): R=%u G=%u B=%u" , uchar (result_1), uchar (result_1>> 8 ), uchar (result_1>> 16 )); color result_2=OKhsvToColor( 150.5 f, 50 .f, 75.9 f); PrintFormat ( "OKhsvToColor(): R=%u G=%u B=%u" , uchar (result_2), uchar (result_2>> 8 ), uchar (result_2>> 16 )); }





Что нового

Исправлена ошибка, из-за которой была невозможна конвертация серого цвета, например, из RGB(139,139,139) в OKhsl. С новым приложением UI Palette можно создавать палитры на основе цветовых пространств RGB, HSL, HSV, OKhsl и OKhsv. Возможности UI Palette:

Delete - удаление текущей палитры

Save - сохранение изменений в текущей палитре

Save as New - создание новой палитры на основе текущей (палитры сохраняются в файле "UI Palette.txt" в общей папке терминалов Common/Files)

Стрелки < > для переключения между палитрами

Переименование палитры при нажатии на название

Панель для настройки цвета высвечивается при нажатии на палитру или фон

Добавление нового цвета с помощью кнопки "+"

Удаление цвета с помощью кнопки Remove





Смотрите также Библиотека Smooth Gradient: https://www.mql5.com/ru/code/44140



