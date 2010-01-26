Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Chaikin Oscillator (CHO) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5792
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.
"Концепция этого осциллятора опирается на три основных положения.
- Первое: если акция или индекс закрываются выше своего среднего значения за день (которое определяется как [максимум + минимум] / 2) - значит в этот день происходило накопление. Чем ближе уровень закрытия акции или индекса к максимуму, тем активнее накопление. И наоборот, если акция закрывается ниже средней цены дня - то в этот день происходило распределение. Чем ближе к минимуму закрывается акция, тем активнее распределение.
- Второе положение: устойчивый рост цен сопровождается ростом объема торгов и сильным накоплением объема. Поскольку объем - это своего рода топливо, питающее рост рынка, то отставание объема при росте цен свидетельствует о недостатке топлива для продолжения подъема.
И наоборот, падение цен обычно сопровождается низким объемом, а заканчивается панической ликвидацией позиций институциональными инвесторами. Таким образом, сначала наблюдается рост объема, затем падение цен при уменьшенном объеме, и лишь когда рынок приближается к основанию, происходит некоторое накопление.
- Третье положение состоит в том, что с помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Сопоставление динамики объема и цен позволяет выявлять вершины и основания рынка — как краткосрочные, так и среднесрочные.
Поскольку не существует безошибочно действующих методов технического анализа, рекомендуем применять этот осциллятор совместно с другими техническими индикаторами. Надежность краткосрочных и среднесрочных торговых сигналов будет выше, если вместе с осциллятором Чайкина использовать, например, Envelopes на основе 21 дневного скользящего среднего и какой-либо осциллятор перекупленности/перепроданности.
Наиболее важный сигнал осциллятора Чайкина возникает, когда цены достигают нового максимума или минимума (особенно на уровне перекупленности или перепроданности), а осциллятору не удается преодолеть свое предыдущее экстремальное значение и он разворачивается.
- Сигналы в направлении среднесрочной тенденции надежнее сигналов против тенденции.
- Подтверждение осциллятором нового максимума или минимума не означает, что цены продолжат движение в том же направлении. Я расцениваю это
событие как незначащее.
Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего - не ниже него).
Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия.
Осциллятор Чайкина
Расчет:
Осциллятор Чайкина определяется путем вычитания 10-периодного экспоненциального скользящего среднего индикатора Accumulation/Distribution из 3-периодного экспоненциального скользящего среднего этого же индикатора.
CHO = EMA (A/D, 3) - EMA (A/D, 10)
где:
- EMA - экспоненциальная скользящая средняя;
- A/D - значение индикатора Accumulation/Distribution.
Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены.BW-ZoneTrade
Индикатор "BW-ZoneTrade" показывает торговые зоны Билла Вильямса - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).
Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.ColorBars
Индикатор ColorBars окрашивает бары различными цветами в зависимости от объемов. Если объем увеличился, цвет бара рисуется зеленым цветом, если уменьшился - красным.