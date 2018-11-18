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Индикаторы

VTS_Float_Pivot_Smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1448
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: IZZY

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed

Рис.1. Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed

TDSGlobal TDSGlobal

Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)

Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator

VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram

Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram