Реальный автор: IZZY

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed