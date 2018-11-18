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VTS_Float_Pivot_Smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: IZZY
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed
TDSGlobal
Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)Exp_SR-RateIndicator
Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator
VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram