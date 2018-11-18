Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1221
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора VTS_Float_Pivot_Smoothed.ex5.
Рис.1. Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
VTS_Float_Pivot_Smoothed
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_SmoothedTDSGlobal
Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)
Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_HistogramColorMFI_X20
Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности