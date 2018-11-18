Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)

Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram

Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности