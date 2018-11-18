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Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможны три варианта алгоритма для входа и выхода из позиций:
- Входы и выходы при пробое нуля;
- Входы только в зонах перекупленности и перепроданности, а выходы уже при пробое нуля;
- Входы и выходы только в зонах перекупленности и перепроданности.
Для выбора одного из этих, трёх вариантов следует поменять значение входного параметра эксперта:
input TradeMode Trade_Mode=ENUM_TRADE_MODE_1; //Алгоритм входа и выхода
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахVTS_Float_Pivot_Smoothed
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed
Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиColorMFI_X20_Cloud
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности