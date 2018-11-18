Торговая система, построенная на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможны три варианта алгоритма для входа и выхода из позиций:

Входы и выходы при пробое нуля; Входы только в зонах перекупленности и перепроданности, а выходы уже при пробое нуля; Входы и выходы только в зонах перекупленности и перепроданности.

Для выбора одного из этих, трёх вариантов следует поменять значение входного параметра эксперта:

input TradeMode Trade_Mode=ENUM_TRADE_MODE_1;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.













Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:





Рис. 2. График результатов тестирования



















