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Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможны три варианта алгоритма для входа и выхода из позиций:

  1. Входы и выходы при пробое нуля;
  2. Входы только в зонах перекупленности и перепроданности, а выходы уже при пробое нуля;
  3. Входы и выходы только в зонах перекупленности и перепроданности.

Для выбора одного из этих, трёх вариантов следует поменять значение входного параметра эксперта:

input TradeMode Trade_Mode=ENUM_TRADE_MODE_1;    //Алгоритм входа и выхода

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.



Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURJPY H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования






VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

VTS_Float_Pivot_Smoothed VTS_Float_Pivot_Smoothed

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed

ColorMFI_X20 ColorMFI_X20

Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

ColorMFI_X20_Cloud ColorMFI_X20_Cloud

Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности