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TDSGlobal - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1860
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Рабочий таймфрейм для взятия OHLC задаётся параметром Work TimeFrame. Торговые сигналы получаются на основе анализа значений индикаторов iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iForce (Force Index, FRC).

Результат поиска результатов для таймфреймов от M1 до D1 для параметров советника взятых по-умолчанию:

TDSGlobal


Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicator

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

Краткое описание

VTS_Float_Pivot_Smoothed VTS_Float_Pivot_Smoothed

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed

VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах