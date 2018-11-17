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TDSGlobal - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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- 1860
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Рабочий таймфрейм для взятия OHLC задаётся параметром Work TimeFrame. Торговые сигналы получаются на основе анализа значений индикаторов iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iForce (Force Index, FRC).
Результат поиска результатов для таймфреймов от M1 до D1 для параметров советника взятых по-умолчанию:
Exp_SR-RateIndicator
Торговая система на сигналах индикатора SR-RateIndicatorXFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert
Краткое описание
VTS_Float_Pivot_Smoothed
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_SmoothedVTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах