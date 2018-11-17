Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit. Рабочий таймфрейм для взятия OHLC задаётся параметром Work TimeFrame. Торговые сигналы получаются на основе анализа значений индикаторов iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) и iForce (Force Index, FRC).

Результат поиска результатов для таймфреймов от M1 до D1 для параметров советника взятых по-умолчанию:







