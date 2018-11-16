CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_SR-RateIndicator - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1664
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система, построенная на сигналах индикатора SR-RateIndicator. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло цвета гистограммы с тёмного на яркий розовый или салатовый, то есть когда индикатор попал в зону перекупленности или перепроданности.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SR-RateIndicator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.


Рис. 1. Примеры сделок на графике


Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

Краткое описание

Puria method Puria method

Торговая система по методу Пуриа.

TDSGlobal TDSGlobal

Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)

VTS_Float_Pivot_Smoothed VTS_Float_Pivot_Smoothed

Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed