Торговая система, построенная на сигналах индикатора SR-RateIndicator. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло цвета гистограммы с тёмного на яркий розовый или салатовый, то есть когда индикатор попал в зону перекупленности или перепроданности.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SR-RateIndicator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H12:

Рис. 2. График результатов тестирования