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Exp_SR-RateIndicator - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора SR-RateIndicator. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло цвета гистограммы с тёмного на яркий розовый или салатовый, то есть когда индикатор попал в зону перекупленности или перепроданности.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SR-RateIndicator.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H12:
Рис. 2. График результатов тестирования
Краткое описаниеPuria method
Торговая система по методу Пуриа.
Работа с отложенными ордерами Buy limit и Sell limit. Использует High и Low с таймрфрейма D1 (бары #1 и #2)VTS_Float_Pivot_Smoothed
Трендовый индикатор VTS с использованием канала Float_Pivot_Smoothed