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VTS_Float_Pivot_Smoothed - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
VTS_Float_Pivot_Smoothed.mq5 (33.76 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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真实作者: IZZY

使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。

图例1. VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标

图例1. VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23274

Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

简要描述;

VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram

一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统