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VTS_Float_Pivot_Smoothed - MetaTrader 5脚本
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真实作者: IZZY
使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23274
Exp_SR-RateIndicator
一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert
简要描述;
VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统