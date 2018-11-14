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Float_Pivot_Smoothed_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатора
input Smooth_Method HMA_Method=MODE_SMA_; //Метод сглаживания input uint HLength=12; //Глубина сглаживания input int HPhase=100; //Параметр сглаживания, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах