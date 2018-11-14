Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатора

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_SMA_; input uint HLength= 12 ; input int HPhase= 100 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit