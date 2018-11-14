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Индикаторы

Float_Pivot_Smoothed_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1655
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор Float_Pivot_Digit со сглаживанием входных таймсерий, используемых в расчётах. Параметры сглаживания входных таймсерий определяются входными переменными индикатора

input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_SMA_;      //Метод сглаживания
input uint              HLength=12;                //Глубина  сглаживания                    
input int               HPhase=100;                //Параметр сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit

Float_Pivot_Digit Float_Pivot_Digit

Альтернатива каналу Bollinger Bands® с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков

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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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