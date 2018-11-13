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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eva Ruft
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.
Расчет волатильности производиться как разница Хая минус Лоу свечек Heiken_Ashi_Smoothed. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.
//+----------------------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input uint HLength=5; // Глубина усреднения input int HPhase=100; // Параметр усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input uint LevelsTotal=20; // количество уровеней input uint StartLevel=100; // стартовый уровень input uint LevelsStep=100; // расстояние между уровнями input color LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Volatility2Step
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.jMaster RSI
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