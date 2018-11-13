Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.

Расчет волатильности производиться как разница Хая минус Лоу свечек Heiken_Ashi_Smoothed. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; input uint HLength= 5 ; input int HPhase= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrDarkOrange ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. Индикатор Volatility2Step