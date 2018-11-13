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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Eva Ruft

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива. Волатильность считается в пунктах по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.

Расчет волатильности производиться  как разница Хая минус Лоу свечек Heiken_Ashi_Smoothed. Полученное значение переводится в пункты и округляется в соответствии с шагом координатной сетки, задаваемой значениями входных переменных StartLevel и LevelsStep.

//+----------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА                |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_JJMA;      // Метод усреднения
input uint              HLength=5;                 // Глубина  усреднения                    
input int               HPhase=100;                // Параметр усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int               Shift=0;                   // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input uint              LevelsTotal=20;            // количество уровеней
input uint              StartLevel=100;            // стартовый уровень
input uint              LevelsStep=100;            // расстояние между уровнями
input color             LevelsColor=clrDarkOrange; // цвет уровеней

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор Volatility2Step

Рис.1. Индикатор Volatility2Step

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

jMaster RSI jMaster RSI

Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.

Day Trading PAMXA Day Trading PAMXA

Стратегия на двух таймфреймах и двух индикаторах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.

MACD No Sample MACD No Sample

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)