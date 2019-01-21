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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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原作者:

Eva Ruft

计算金融资产波动率，并四舍五入的简单指标。 波动率是根据 平滑 Heiken_Ashi 烛条 的最高和最低价格计算的。

波动率计算为 Heiken_Ashi_Smoothed 烛条的最高价 - 最低价。 结果值将转换为点数并根据 StartLevelLevelsStep 输入定义的坐标网格步幅舍入。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_JJMA;      // 平滑方法
input uint              HLength=5;                 // 平滑深度
input int               HPhase=100;                // 平滑参数
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期
input int               Shift=0;                   // 水平指标偏移柱线数
input uint              LevelsTotal=20;            // 级别数量
input uint              StartLevel=100;            // 初始级别
input uint              LevelsStep=100;            // 级别间距离
input color             LevelsColor=clrDarkOrange; // 级别颜色

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。


图例1. Volatility2Step 指标

图例1. Volatility2Step 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23205

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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。