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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者:
Eva Ruft
计算金融资产波动率，并四舍五入的简单指标。 波动率是根据 平滑 Heiken_Ashi 烛条 的最高和最低价格计算的。
波动率计算为 Heiken_Ashi_Smoothed 烛条的最高价 - 最低价。 结果值将转换为点数并根据 StartLevel 和 LevelsStep 输入定义的坐标网格步幅舍入。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint HLength=5; // 平滑深度 input int HPhase=100; // 平滑参数 //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input int Shift=0; // 水平指标偏移柱线数 input uint LevelsTotal=20; // 级别数量 input uint StartLevel=100; // 初始级别 input uint LevelsStep=100; // 级别间距离 input color LevelsColor=clrDarkOrange; // 级别颜色
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. Volatility2Step 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23205
Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMETRO 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量日交易 PAMXA
该策略基于计算两个时间帧的两个指标：D1 时间帧上的 iAO（动量振荡器，AO）和 H1 时间帧上的 iStochastic（随即振荡器，Stoh）。
MACD 无样品
基于 iMA（移动平均线，MA）和 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。