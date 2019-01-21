原作者:

Eva Ruft

计算金融资产波动率，并四舍五入的简单指标。 波动率是根据 平滑 Heiken_Ashi 烛条 的最高和最低价格计算的。

波动率计算为 Heiken_Ashi_Smoothed 烛条的最高价 - 最低价。 结果值将转换为点数并根据 StartLevel 和 LevelsStep 输入定义的坐标网格步幅舍入。

input Smooth_Method HMA_Method=MODE_JJMA; input uint HLength= 5 ; input int HPhase= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint LevelsTotal= 20 ; input uint StartLevel= 100 ; input uint LevelsStep= 100 ; input color LevelsColor= clrDarkOrange ;

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。











图例1. Volatility2Step 指标