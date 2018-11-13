MACD No Sample

Стратегия на двух таймфреймах и двух индикаторах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.