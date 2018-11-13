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MACD No Sample - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Leonid Basis
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует индикаторы iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Индикатор MA выступает в виде фильтра тренда.
Лот может быть или фиксированным или динамическим (выставляется в параметре Money management: Lot OR Risk), при этом параметр The value for "Money management" задаёт или размер лота или процент риска соответственно.
Открытая позиция сопровождается трейлингом.
Сигнал на открытие позиции является одновременно сигналом к закрытия противоположной позиции.
Стратегия на двух таймфреймах и двух индикаторах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах