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MACD No Sample - эксперт для MetaTrader 5

basisforex | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1618
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Leonid Basis

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует индикаторы iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Индикатор MA выступает в виде фильтра тренда. 

Лот может быть или фиксированным или динамическим (выставляется в параметре Money management: Lot OR Risk), при этом параметр The value for "Money management" задаёт или размер лота или процент риска соответственно.

Открытая позиция сопровождается трейлингом.

Сигнал на открытие позиции является одновременно сигналом к закрытия противоположной позиции.

MACD No Sample

Day Trading PAMXA Day Trading PAMXA

Стратегия на двух таймфреймах и двух индикаторах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах