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Day Trading PAMXA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - PAMXA
автор кода mq5 - barabashkakvn
Стратегия строится на получении сигнала с двух индикаторов на разных таймфреймах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.
Сигнал формируется в два этапа. Пример для сигнала BUY:
- Этап первый. На старшем таймфрейме ожидаем когда iAO на баре #1 пересекает "0.0"
- Этап второй. Начинаем искать момент, когда на младшем таймфрейме iStochastic на баре #1 опускается ниже заданного уровня "-20.0"
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.