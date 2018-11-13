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Day Trading PAMXA - эксперт для MetaTrader 5

PAMXA | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1615
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Автор идеи - PAMXA

автор кода mq5 - barabashkakvn

Стратегия строится на получении сигнала с двух индикаторов на разных таймфреймах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.

Сигнал формируется в два этапа. Пример для сигнала BUY:

  • Этап первый. На старшем таймфрейме ожидаем когда iAO на баре #1 пересекает "0.0"
  • Этап второй. Начинаем искать момент, когда на младшем таймфрейме iStochastic на баре #1 опускается ниже заданного уровня "-20.0"

Day Trading PAMXA


Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

MACD No Sample MACD No Sample

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при пробое индикатором зафиксированного во входных параметрах уровня срабатывания.