Day Trading PAMXA

Автор идеи - PAMXA

автор кода mq5 - barabashkakvn

Стратегия строится на получении сигнала с двух индикаторов на разных таймфреймах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.

Сигнал формируется в два этапа. Пример для сигнала BUY:

Этап первый. На старшем таймфрейме ожидаем когда iAO на баре #1 пересекает "0.0"

Этап второй. Начинаем искать момент, когда на младшем таймфрейме iStochastic на баре #1 опускается ниже заданного уровня "-20.0"







