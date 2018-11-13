CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1362
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы. Этот эксперт получен дальнейшим усложнением торговой системы Exp_ColorMETRO_Duplex с целью изменения объёмов открываемых позиций.

Для этого добавлены блоки входных переменных эксперта:

input uint    L_TotalMMTriger=5;    //L количество последних сделок в Buy направлении для счёта стоплоссов
input uint    L_LossMMTriger=3;     //L количество убыточных сделок в Buy направлении для уменьшения MM
input double  L_SmallMM=0.01;       //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  L_MM=0.1;             //L Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L способ определения размера лота

и

input uint    S_TotalMMTriger=5;    //S количество последних сделок в Sell направлении для счёта стоплоссов
input uint    S_LossMMTriger=3;     //S количество убыточных сделок в Sell направлении для уменьшения MM
input double  S_SmallMM=0.01;       //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при убытках
input double  S_MM=0.1;             //S Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке при нормальной торговле
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S способ определения размера лота

При таких входных параметрах эксперт при выборке из последних пяти сделок и наличии в них трех убыточных сделок в одном направлении торговли следующую сделку в этом направлении откроет объемом всего 0.01 лота. А если из пяти последних сделок количество убыточных сделок меньше трех, то объем позиции будет 0.1.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикатора ColorMETRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.



Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.

Рис.1. Примеры сделок на графике при симметричных настройках.


Результаты тестирования за 2017 год на EURUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования.

Рис.2. График результатов тестирования.

jMaster RSI jMaster RSI

Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing.

Fib_SR_6 Fib_SR_6

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.

Day Trading PAMXA Day Trading PAMXA

Стратегия на двух таймфреймах и двух индикаторах: iAO (Awesome Oscillator, AO) на D1 и iStochastic (Stochastic Oscillator, Stoh) на H1.