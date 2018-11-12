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jMaster RSI - эксперт для MetaTrader 5

jirimac | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1641
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - jirimac

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing. Перед выдачей сигнала рассчитывается регрессия.

jMaster RSI

Может применять один из трёх видом трейлинга:

  • ... by Pips Mode - обычный трейлинг
  • ... by Highest/Lowest of Range of Bars - Стоп лосс вычисляется как наибольшее/наименьшее значение среди N- баров
  • ... by High/Low of Bar x - Стоп лосс вычисляется как значение наибольшей/наименьшей цены на N- баре

Аналогично можно для Стоп лосс и Тейк профит выбрать один из трёх вариантов:

  • ... by Pips Mode - обычный Стоп лосс и Тейк профит
  • ... by Highest/Lowest of Range of Bars - Стоп лосс и Тейк профит вычисляются как наибольшее/наименьшее значение среди N- баров
  • ... by High/Low of Bar x - Стоп лосс и Тейк профит вычисляются как значение наибольшей/наименьшей цены на N- баре


Fib_SR_6 Fib_SR_6

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.

Fib_SR Fib_SR

Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников

Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex Exp_ColorMETRO_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep

Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.