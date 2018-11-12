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jMaster RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - jirimac
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает по пользовательскому индикатору RSI Custom Smoothing. Перед выдачей сигнала рассчитывается регрессия.
Может применять один из трёх видом трейлинга:
- ... by Pips Mode - обычный трейлинг
- ... by Highest/Lowest of Range of Bars - Стоп лосс вычисляется как наибольшее/наименьшее значение среди N- баров
- ... by High/Low of Bar x - Стоп лосс вычисляется как значение наибольшей/наименьшей цены на N- баре
Аналогично можно для Стоп лосс и Тейк профит выбрать один из трёх вариантов:
- ... by Pips Mode - обычный Стоп лосс и Тейк профит
- ... by Highest/Lowest of Range of Bars - Стоп лосс и Тейк профит вычисляются как наибольшее/наименьшее значение среди N- баров
- ... by High/Low of Bar x - Стоп лосс и Тейк профит вычисляются как значение наибольшей/наименьшей цены на N- баре
Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.Fib_SR
Индикатор отображает зоны возможных сопротивлений и поддержек в виде цветных прямоугольников
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMETRO, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep
Простой индикатор, который считает округлённую волатильность финансового актива по максимальной и минимальной ценам сглаженных свечек Heiken_Ashi.