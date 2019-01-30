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Индикаторы

Nonlinear Kalman filter deviation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(10)
Опубликован:
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Теория:

Есть несколько способов расчета волатильности. Один из них - стандартное отклонение (и все его вариации - поскольку в стандартном отклонении используется простая скользящая средняя, могут использоваться разные методы сглаживания). У каждого свои плюсы, но для оценки волатильности важным параметром является скорость реакции.

В этой версии:

В этой версии для расчета отклонения используется нелинейный фильтр Калмана по Элерсу (оригинальная публикация с описанием: : Nonlinear Kalman filter). Для предварительного сглаживания можно использовать один из 4 стандартных типов усреднения:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Как и любой индикатор отклонений, это не индикатор направления (индикатор не позволяет определить тип тренда). Индикатор используется для оценки волатильности. Использовать как индикатор стандартного отклонения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22919

Generalized double DEMA Generalized double DEMA

Generalized double DEMA

Generalized DEMA Generalized DEMA

Обобщенный индикатор DEMA

Volatility quality Volatility quality

Качество волатильности с фильтром ATR

Volatility quality - zero line Volatility quality - zero line

Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линией