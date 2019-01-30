Теория:

Есть несколько способов расчета волатильности. Один из них - стандартное отклонение (и все его вариации - поскольку в стандартном отклонении используется простая скользящая средняя, могут использоваться разные методы сглаживания). У каждого свои плюсы, но для оценки волатильности важным параметром является скорость реакции.

В этой версии:



В этой версии для расчета отклонения используется нелинейный фильтр Калмана по Элерсу (оригинальная публикация с описанием: : Nonlinear Kalman filter). Для предварительного сглаживания можно использовать один из 4 стандартных типов усреднения:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.