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Nonlinear Kalman filter deviation - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Есть несколько способов расчета волатильности. Один из них - стандартное отклонение (и все его вариации - поскольку в стандартном отклонении используется простая скользящая средняя, могут использоваться разные методы сглаживания). У каждого свои плюсы, но для оценки волатильности важным параметром является скорость реакции.
В этой версии:
В этой версии для расчета отклонения используется нелинейный фильтр Калмана по Элерсу (оригинальная публикация с описанием: : Nonlinear Kalman filter). Для предварительного сглаживания можно использовать один из 4 стандартных типов усреднения:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Как и любой индикатор отклонений, это не индикатор направления (индикатор не позволяет определить тип тренда). Индикатор используется для оценки волатильности. Использовать как индикатор стандартного отклонения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22919
Generalized double DEMAGeneralized DEMA
Обобщенный индикатор DEMA
Качество волатильности с фильтром ATRVolatility quality - zero line
Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линией