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Volatility quality - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Оригинальный индикатор качества волатильности был разработан Томасом Стридсманом. Он использовал индикатор в сочетании с двумя скользящими (оригинальная публикация с описанием: Volatility quality Stridsman).
В этой версии:
Для оценки тренда используется не скользящие средние, а наклон индикатора Volatility quality. Чтобы уменьшить количество сигналов (которых может быть огромное количество, если не фильтровать VQ), в некоторых подобных версиях используются фильтры в пипсах. В этой версии вместо пипсов используется фильтр в % от ATR (Average True Range). Для чего это делается:
- фиксированное значение пипсов в качестве фильтра будет работать для одного символа и может не работать для другого;
- при смене таймфрейма фильтр будет бесполезным, так как диапазоны на старших ТФ больше, чем на младших. Так что фильтр, найденный на одном ТФ, придется менять на другом;
- Для решения этих проблем в данной версии используется фильтр по % ATR, так что он автоматически подстраивается под символ и таймфрейм.
Использование:
Сигналом является смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22936
Nonlinear Kalman filter deviationGeneralized double DEMA
Generalized double DEMA
Качество волатильности с фильтром ATR и нулевой линиейStripped T3 levels
Stripped T3 levels (уровни T3, которые отображают 3 стадии расчета T3)