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Generalized DEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:
Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:
1. Расчет EMA
2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге
3. Расчет DEMA
DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)
В этой версии:
Вместо использования фиксированного множителя на последнем шаге формулы DEMA, в обобщенной версии можно настраивать это значение. Меняя "коэффициент объема" от 0 до 1, можно получить DEMA разной "скорости" - чем выше коэффициент объема, тем «быстрее» будет DEMA (но и наклон будет менее плавным). Коэффициент объема ограничен значением 1, поскольку любой коэффициент объема больше 1 увеличивает зашкаливание, и при некоторых значениях коэффициентов объема индикатор становится непригодным для использования.
Использование:
Можно использовать как обычную среднюю, а также использовать смену цвета в качестве сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22917
EMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDRStandard deviation ratio
Коэффициент стандартного отклонения SDR
Generalized double DEMANonlinear Kalman filter deviation
Nonlinear Kalman filter deviation