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Индикаторы

Generalized DEMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(8)
Опубликован:
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Теория:

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA) была разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) как попытка уменьшить запаздывание традиционных скользящих средних. Впервые индикатор был опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities" в статье Патрика Маллоя "Сглаживание данных более быстрыми скользящими средними". Способ расчета:

Расчеты DEMA основаны на сочетании одинарной EMA и двойной EMA:

1. Расчет EMA

2. Расчет сглаженной EMA - EMA с тем же периодом рассчитывается по EMA, вычисленному на первом шаге

3. Расчет DEMA

DEMA = (2 * EMA) - (Smoothed EMA)

В этой версии:

Вместо использования фиксированного множителя на последнем шаге формулы DEMA, в обобщенной версии можно настраивать это значение. Меняя "коэффициент объема" от 0 до 1, можно получить DEMA разной "скорости" - чем выше коэффициент объема, тем «быстрее» будет DEMA (но и наклон будет менее плавным). Коэффициент объема ограничен значением 1, поскольку любой коэффициент объема больше 1 увеличивает зашкаливание, и при некоторых значениях коэффициентов объема индикатор становится непригодным для использования.

Использование:

Можно использовать как обычную среднюю, а также использовать смену цвета в качестве сигналов.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22917

Standard deviation ratio adaptive EMA Standard deviation ratio adaptive EMA

EMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDR

Standard deviation ratio Standard deviation ratio

Коэффициент стандартного отклонения SDR

Generalized double DEMA Generalized double DEMA

Generalized double DEMA

Nonlinear Kalman filter deviation Nonlinear Kalman filter deviation

Nonlinear Kalman filter deviation