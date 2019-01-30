Теория:

Оригинальный индикатор качества волатильности был разработан Томасом Стридсманом. Он использовал индикатор в сочетании с двумя скользящими (оригинальная публикация с описанием: Volatility quality Stridsman).

В этой версии:

Для оценки тренда используется не скользящие средние, а наклон индикатора Volatility quality. Чтобы уменьшить количество сигналов (которых может быть огромное количество, если не фильтровать VQ), в некоторых подобных версиях используются фильтры в пипсах. В этой версии вместо пипсов используется фильтр в % от ATR (Average True Range). Для чего это делается:

фиксированное значение пипсов в качестве фильтра будет работать для одного символа и может не работать для другого;

при смене таймфрейма фильтр будет бесполезным, так как диапазоны на старших ТФ больше, чем на младших. Так что фильтр, найденный на одном ТФ, придется менять на другом;

Для решения этих проблем в данной версии используется фильтр по % ATR, так что он автоматически подстраивается под символ и таймфрейм.

Кроме того значения в этой версии колеблются вокруг нулевой линии (это делает ненужными потенциальные уровни, которые даже в оригинальной версии Стридсмана были сомнительными).



Использование:

Сигналом является смена цвета.