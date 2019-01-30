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Индикаторы

Volatility quality - zero line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(19)
Опубликован:
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Теория:

Оригинальный индикатор качества волатильности был разработан Томасом Стридсманом. Он использовал индикатор в сочетании с двумя скользящими (оригинальная публикация с описанием: Volatility quality Stridsman).

В этой версии:

Для оценки тренда используется не скользящие средние, а наклон индикатора Volatility quality. Чтобы уменьшить количество сигналов (которых может быть огромное количество, если не фильтровать VQ), в некоторых подобных версиях используются фильтры в пипсах. В этой версии вместо пипсов используется фильтр в % от ATR (Average True Range). Для чего это делается:

  • фиксированное значение пипсов в качестве фильтра будет работать для одного символа и может не работать для другого;
  • при смене таймфрейма фильтр будет бесполезным, так как диапазоны на старших ТФ больше, чем на младших. Так что фильтр, найденный на одном ТФ, придется менять на другом;
  • Для решения этих проблем в данной версии используется фильтр по % ATR, так что он автоматически подстраивается под символ и таймфрейм.

Кроме того значения в этой версии колеблются вокруг нулевой линии (это делает ненужными потенциальные уровни, которые даже в оригинальной версии Стридсмана были сомнительными).

Использование:

Сигналом является смена цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22937

Volatility quality Volatility quality

Качество волатильности с фильтром ATR

Nonlinear Kalman filter deviation Nonlinear Kalman filter deviation

Nonlinear Kalman filter deviation

Stripped T3 levels Stripped T3 levels

Stripped T3 levels (уровни T3, которые отображают 3 стадии расчета T3)

MinMax indicator MinMax indicator

MinMax indicator