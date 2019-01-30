Теория:

Индикатор VMA (Variable Moving Average, переменное скользящее среднее) часто путают с VIDYA (Volatility Index Dynamic Average), что не удивительно, потому что оба они разработаны при участии Тушара Чанде. Но VMA появился раньше VIDYA, и их не надо путать. Формула расчета оригинального VMA:

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1]) где: α = 2 / (N + 1) VI = указанный пользователем показатель волатильности или силы тренда. N = указанный пользователем постоянный период сглаживания.

Об этой версии:

В этой версии добавлены две новые настройки.

Вместо фиксированного параметра VI (мера волатильности), для которого Тушар Чанд использовал стандартное отклонение (SDR), здесь используется вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) Адама Уайта. Это позволяет ему подстраивается под текущую волатильность рынка.



Добавлена возможность отфильтровывать незначительные изменения в направлении наклонной линии благодаря использованию шаговых расчетов (при значении размера шага 0 получается оригинальный индикатор VMA с адаптивностью по VHF - без шагового фильтра).

