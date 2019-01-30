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Индикаторы

Step VHF adaptive VMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор VMA (Variable Moving Average, переменное скользящее среднее) часто путают с VIDYA (Volatility Index Dynamic Average), что не удивительно, потому что оба они разработаны при участии Тушара Чанде. Но VMA появился раньше VIDYA, и их не надо путать. Формула расчета оригинального VMA:

VMA = (α * VI * Price) + ((1 – ( α * VI )) * VMA[1])

где:

α = 2 / (N + 1)

VI = указанный пользователем показатель волатильности или силы тренда.

N = указанный пользователем постоянный период сглаживания.

Об этой версии:

В этой версии добавлены две новые настройки.

  • Вместо фиксированного параметра VI (мера волатильности), для которого Тушар Чанд использовал стандартное отклонение (SDR), здесь используется вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) Адама Уайта. Это позволяет ему подстраивается под текущую волатильность рынка.
  • Добавлена возможность отфильтровывать незначительные изменения в направлении наклонной линии благодаря использованию шаговых расчетов (при значении размера шага 0 получается оригинальный индикатор VMA с адаптивностью по VHF - без шагового фильтра).

VMA, как есть, является "хорошим кандидатом" для такого типа фильтрации, поскольку индикатор может создавать длительные периоды почти горизонтальных значений, когда волатильность на рынке низкая. Поэтому, когда применяется ступенчатая фильтрация, небольшие изменения наклона, которые происходят в результате вычисления полу-EMA, отфильтровываются, и сигналы становятся более полезными.

Использование:

Сигналом служит смена цвета. Рекомендуется поэкспериментировать с размером шага (так как в этой версии используется размер шага на основе пипсов, указанных пользователем).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22874

Averages composite trend Averages composite trend

Тренд, состоящий из серии скользящих средних

Blau Ergodic TSI Blau Ergodic TSI

Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау

Standard deviation ratio Standard deviation ratio

Коэффициент стандартного отклонения SDR

Standard deviation ratio adaptive EMA Standard deviation ratio adaptive EMA

EMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDR