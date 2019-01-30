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Индикаторы

Averages composite trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2018
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Определение:

Индикатор берет серию скользящих средних и рассчитывает разницу между самым быстрым из них и остальными. Результат принимается за тренд.

Теоретически можно использовать до 256 скользящих средних. Но на практике из-за ограничения длины ввода параметра от используемых периодов зависит максимальное количество периодов, которые можно указать в параметрах. Периоды надо указывать через ";". Периоды по умолчанию: "10;15;20;25;30;40;50;60". Можно использовать любые периоды, при этом указать их в любом порядке (код индикатора разберется).

Можно использовать один из четырех типов усреднения:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Цвет индикатора меняется на основе смены наклонной линии и пересечении нуля. Любое из этих значений можно использовать в качестве сигналов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22862

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