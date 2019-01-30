Определение:

Индикатор берет серию скользящих средних и рассчитывает разницу между самым быстрым из них и остальными. Результат принимается за тренд.

Теоретически можно использовать до 256 скользящих средних. Но на практике из-за ограничения длины ввода параметра от используемых периодов зависит максимальное количество периодов, которые можно указать в параметрах. Периоды надо указывать через ";". Периоды по умолчанию: "10;15;20;25;30;40;50;60". Можно использовать любые периоды, при этом указать их в любом порядке (код индикатора разберется).

Можно использовать один из четырех типов усреднения:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.



Использование:

Цвет индикатора меняется на основе смены наклонной линии и пересечении нуля. Любое из этих значений можно использовать в качестве сигналов.



