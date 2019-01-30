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Averages composite trend - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Индикатор берет серию скользящих средних и рассчитывает разницу между самым быстрым из них и остальными. Результат принимается за тренд.
Теоретически можно использовать до 256 скользящих средних. Но на практике из-за ограничения длины ввода параметра от используемых периодов зависит максимальное количество периодов, которые можно указать в параметрах. Периоды надо указывать через ";". Периоды по умолчанию: "10;15;20;25;30;40;50;60". Можно использовать любые периоды, при этом указать их в любом порядке (код индикатора разберется).
Можно использовать один из четырех типов усреднения:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Цвет индикатора меняется на основе смены наклонной линии и пересечении нуля. Любое из этих значений можно использовать в качестве сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22862
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