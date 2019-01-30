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Индикаторы

Standard deviation ratio adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(10)
Опубликован:
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Теория:

Коэффициент стандартного отклонения (Standard Deviation Ratio, SDR) был впервые представлен как технический индикатор в 1992 году, в статье "Адаптация скользящих средних под рыночную волатильность", опубликованной в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Автор Тушар Чанде использовал его в качестве индекса волатильности в оригинальной версии индикатора Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) и Variable Moving Average (VMA).

Эта EMA использует SDR (Standard Deviation Ratio, отдельный индикатор можно скачать здесь: Standard Deviation Ratio) для адаптивности.

Использование:

Его можно использоваться как любое обычное скользящее среднее, а также можно использовать изменение наклона индикатора в качестве сигнала.

PS: сравнение EMA с адаптивностью по ADR (цветная линия) и обычной EMA (серая линия). В некоторых случаях разница может быть значительной, но в основном это зависит от рыночных условий. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в торговле.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22879

Standard deviation ratio Standard deviation ratio

Коэффициент стандартного отклонения SDR

Step VHF adaptive VMA Step VHF adaptive VMA

Индикатор Step VMA с адаптивностью по VHF

Generalized DEMA Generalized DEMA

Обобщенный индикатор DEMA

Generalized double DEMA Generalized double DEMA

Generalized double DEMA