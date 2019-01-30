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Индикаторы

Standard deviation ratio - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Теория:

Коэффициент стандартного отклонения (Standard Deviation Ratio, SDR) был впервые представлен как технический индикатор в 1992 году, в статье "Адаптация скользящих средних под рыночную волатильность", опубликованной в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Автор Тушар Чанде использовал его в качестве индекса волатильности в оригинальной версии индикатора Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) и Variable Moving Average (VMA).
Расчет прост: это отношение стандартного отклонения (SD) за один период к более длинному периоду, при этом оба периода имеют общую исходную точку. Одна из особенностей SDR заключается в том, что, поскольку краткосрочное стандартное отклонение может стать больше, чем SD более длинного периода, соотношение не имеет верхнего предела, но, как правило, большую часть времени остается ниже 1 (см. пример ниже). Чем выше коэффициент, тем больше разброс последних данных от среднего значения по отношению к прошлому, что должно указывать на более сильный тренд.

Использование:

Коэффициент стандартного отклонения (SDR) сам по себе может использоваться как обычное стандартное отклонение, т.е. как показатель текущей волатильности рынка (это не индикатор направления, т.е. его нельзя использовать для определения направления тренда, так что используйте его совместно с другим индикатором).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22878

Step VHF adaptive VMA Step VHF adaptive VMA

Индикатор Step VMA с адаптивностью по VHF

Averages composite trend Averages composite trend

Тренд, состоящий из серии скользящих средних

Standard deviation ratio adaptive EMA Standard deviation ratio adaptive EMA

EMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDR

Generalized DEMA Generalized DEMA

Обобщенный индикатор DEMA