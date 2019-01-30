Коэффициент стандартного отклонения (Standard Deviation Ratio, SDR) был впервые представлен как технический индикатор в 1992 году, в статье "Адаптация скользящих средних под рыночную волатильность", опубликованной в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Автор Тушар Чанде использовал его в качестве индекса волатильности в оригинальной версии индикатора Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) и Variable Moving Average (VMA).



Расчет прост: это отношение стандартного отклонения (SD) за один период к более длинному периоду, при этом оба периода имеют общую исходную точку. Одна из особенностей SDR заключается в том, что, поскольку краткосрочное стандартное отклонение может стать больше, чем SD более длинного периода, соотношение не имеет верхнего предела, но, как правило, большую часть времени остается ниже 1 (см. пример ниже). Чем выше коэффициент, тем больше разброс последних данных от среднего значения по отношению к прошлому, что должно указывать на более сильный тренд.

