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Standard deviation ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Коэффициент стандартного отклонения (Standard Deviation Ratio, SDR) был впервые представлен как технический индикатор в 1992 году, в статье "Адаптация скользящих средних под рыночную волатильность", опубликованной в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Автор Тушар Чанде использовал его в качестве индекса волатильности в оригинальной версии индикатора Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) и Variable Moving Average (VMA).Расчет прост: это отношение стандартного отклонения (SD) за один период к более длинному периоду, при этом оба периода имеют общую исходную точку. Одна из особенностей SDR заключается в том, что, поскольку краткосрочное стандартное отклонение может стать больше, чем SD более длинного периода, соотношение не имеет верхнего предела, но, как правило, большую часть времени остается ниже 1 (см. пример ниже). Чем выше коэффициент, тем больше разброс последних данных от среднего значения по отношению к прошлому, что должно указывать на более сильный тренд.
Использование:
Коэффициент стандартного отклонения (SDR) сам по себе может использоваться как обычное стандартное отклонение, т.е. как показатель текущей волатильности рынка (это не индикатор направления, т.е. его нельзя использовать для определения направления тренда, так что используйте его совместно с другим индикатором).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22878
Step VHF adaptive VMA
Индикатор Step VMA с адаптивностью по VHFAverages composite trend
Тренд, состоящий из серии скользящих средних
Standard deviation ratio adaptive EMA
EMA с адаптивностью по коэффициенту стандартного отклонения SDRGeneralized DEMA
Обобщенный индикатор DEMA