Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау

Определение:

Согласно определению, TSI (True Strength Index) - это двойной сглаженный импульс, рассчитываемый по следующей формуле:

Расширяя это описание, Уильям Блау утверждает, что:

Так что, согласно описанию Уильяма Блау, если одни из периодов сглаживания установлен в значение 5, получается эргодический осциллятор (или в данном случае эргодический TSI).

Эргодический TSI - это TSI с двойным сглаживанием, при этом одно из сглаживаний является фиксированным и равно пяти барам. Далее сглаживанием с использованием экспоненциальной скользящей средней EMA получается сигнальная линия.

Особенности:

Индикатор распознает, является ли TSI эргодическим или обычным. Также есть три режима окрашивания:

Использование:

Используйте смену цвета в качестве сигналов. Несмотря на то, что Уильям Блау использует это определение эргодического осциллятора, может быть целесообразно поэкспериментировать с параметрами сглаживания, и не только "эргодическими". В качестве первых двух периодов сглаживания он часто использовал значения 25,13 - в большинстве случаев такие параметры вполне подходят.