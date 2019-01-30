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Blau Ergodic TSI - индикатор для MetaTrader 5
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Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау
Определение:
Согласно определению, TSI (True Strength Index) - это двойной сглаженный импульс, рассчитываемый по следующей формуле:
Расширяя это описание, Уильям Блау утверждает, что:
Эргодический TSI - это TSI с двойным сглаживанием, при этом одно из сглаживаний является фиксированным и равно пяти барам. Далее сглаживанием с использованием экспоненциальной скользящей средней EMA получается сигнальная линия.Так что, согласно описанию Уильяма Блау, если одни из периодов сглаживания установлен в значение 5, получается эргодический осциллятор (или в данном случае эргодический TSI).
Особенности:
Индикатор распознает, является ли TSI эргодическим или обычным. Также есть три режима окрашивания:
- смена цвета при пересечении сигнальной линии
- смена цвета при пересечении нулевой линии
- смена цвета при изменении направления наклона линии TSI
Использование:
Используйте смену цвета в качестве сигналов. Несмотря на то, что Уильям Блау использует это определение эргодического осциллятора, может быть целесообразно поэкспериментировать с параметрами сглаживания, и не только "эргодическими". В качестве первых двух периодов сглаживания он часто использовал значения 25,13 - в большинстве случаев такие параметры вполне подходят.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22861
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