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Индикаторы

Blau Ergodic TSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(20)
Опубликован:
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Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау

Определение:

Согласно определению, TSI (True Strength Index) - это двойной сглаженный импульс, рассчитываемый по следующей формуле:

Расширяя это описание, Уильям Блау утверждает, что:

Эргодический TSI - это TSI с двойным сглаживанием, при этом одно из сглаживаний является фиксированным и равно пяти барам. Далее сглаживанием с использованием экспоненциальной скользящей средней EMA получается сигнальная линия.
Так что, согласно описанию Уильяма Блау, если одни из периодов сглаживания установлен в значение 5, получается эргодический осциллятор (или в данном случае эргодический TSI).

Особенности:

Индикатор распознает, является ли TSI эргодическим или обычным. Также есть три режима окрашивания:

  • смена цвета при пересечении сигнальной линии
  • смена цвета при пересечении нулевой линии
  • смена цвета при изменении направления наклона линии TSI

Использование:

Используйте смену цвета в качестве сигналов. Несмотря на то, что Уильям Блау использует это определение эргодического осциллятора, может быть целесообразно поэкспериментировать с параметрами сглаживания, и не только "эргодическими". В качестве первых двух периодов сглаживания он часто использовал значения 25,13 - в большинстве случаев такие параметры вполне подходят.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22861

Reverse No Repair Reverse No Repair

Неперерисовывающийся разворотный индикатор Reverse No Repaint рисует бычьи и медвежьи стрелки.

Hull levels Hull levels

Hull levels

Averages composite trend Averages composite trend

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