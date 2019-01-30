Теория:



Индикатор разработан по мотивам оригинальной работы и идеи Франческо Дж. Кавасино, которая была описана в его статье "Стохастическая волатильность".

Это не индикатор направления . То есть, хотя это и стохастик, он не показывает направление рынка, но показывает направление-размер волатильности. Предположение, которое кажется достаточно обоснованным и которое лежит в основе этого индикатора, заключается в том, что крайне низкая волатильность на ранке является хорошим временем для выхода, поскольку последующее изменение волатильности неизбежно. Такое время отмечается красными линиями в подокне индикатора и красными свечами на самом графике. Для определения направления входа нужно использовать другие индикаторы тренда.

В этой версии:



Одна версия индикатора уже была опубликована ("обычная" версия в окне индикатора: Stochastic volatility). В этой версии тот индикатор не используется. Это связано с тем, что некоторые операции (например, расчет простой скользящей на длинном периоде или стандартное отклонение на измененных данных, не являющихся стандартными) могут быть очень медленными, если реализовать их на чистом MQL. Поэтому индикатор разбит на функциональные части, каждая из которых по возможности выполняет свою работу, а в совокупности они выполняют весь большой спектр операций.

В приложении находятся все файлы mq5, но для простоты (могут быть сложности с компиляцией) все файлы ex5 (в zip-архиве) будут приложены отдельно, так что вам не придется разбираться в пошаговой компиляции множества файлов.



Каждый из приложенных индикаторов может работать самостоятельно. Конечные индикаторы - это версии "on-chart" и "2". Базовые индикаторы "base" используются в расчетах. Вот как выглядит версия "on-chart" (она автоматически загружает версию "2" для отображения на том же графике):

Отдельно версия "2":

Версия с отображением на графике цены позволяет точно определить, какие бары являются "кандидатами" на смену тренда или условий рынка (как на примере "большой картины" ниже)





PS: Не меняйте настройки индикатора, рисующегося в подокне, при использовании версии индикатора с отображением на графике цены. В этом случае нужно менять настройки индикатора, прикрепленного к нулевому окну графику — изменения отразятся и в другом индикаторе, рисующемся в отдельном подокне.



