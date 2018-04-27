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Индикаторы

Stochastic volatility - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(24)
Опубликован:
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Индикатор разработан по мотивам оригинальной работы и идеи Франческо Гавазино, описанной им в статье "Stochastic volatility".

  • Оригинальный стохастик (входная переменная OriginalStoch в коде или опция Calculate using original stochastic в таблице входных параметров индикатора) — выбор того, рассчитывается индикатор сглаженным по оригинальному способу, предложенному Джорджем Лейном, или же расчет основан на способе "Expectation–Maximization" (EM). По умолчанию этот параметр настроен на true.
  • Оригинальная волатильность (входная переменная OriginalVolatility в коде или опция  Calculate using original volatility в таблице входных параметров индикатора): в оригинальном индикаторе волатильность исторически прогнозировалась на ежедневных данных, исходя из предположения, что в году 252 рабочих дня. Если вы используете индикатор не на дневном таймфрейме, то вероятно, разумнее отключить оригинальный расчет волатильности (установить этот параметр в значение false).

Некоторые пояснения к использованию:

Это не индикатор направления рынка. Даже несмотря на то, что он стохастический, он не показывает направления рынка, а демонстрирует суммарное значение волатильности. Индикатор разработан в соответствии с предположением о том, что во время экстремально низкой волатильности складывается удачный момент для входа в рынок, поскольку изменение волатильности неизбежно. Такие моменты на индикаторе отмечаются серыми точками. Чтобы увидеть направление входа, нужно использовать дополнительно другие индикаторы тренда.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20523

Heiken Ashi Oscillator Heiken Ashi Oscillator

В этом индикаторе вместо "чистой цены" используются значения Хайкен Аши, чтобы определить тренд и его силу.

Weekly Fibo Levels Weekly Fibo Levels

Расчет основан на цене открытия текущей недели и диапазоне предыдущей недели.

Heiken Ashi Smoothed Oscillator Heiken Ashi Smoothed Oscillator

В этой версии для расчета осциллятора используются сглаженные цены Хайкен Аши, вместо обычных. Это значительно снижает количество ложных сигналов. Кроме того, если Хайкен Аши предварительно сглажены, запаздывание находится в допустимых пределах.

Absorption Absorption

Советник торгует паттерн "Поглощение". Работа в Buy Stop и Sell Stop отложенными ордерами.