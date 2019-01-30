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Step average - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Мы все используем средние для оценки рынка. Один из способов использования средних значений — формирование сигнала при изменении наклона скользящего среднего. Но при таком способе генерируется очень много сигналов в случае бокового движения рынка. Для уменьшения количества сигналов можно фильтровать незначительные изменения среднего.
В этой версии:
В качестве фильтра используется фиксированный "шаг" изменения в пипсах. Если изменение средней меньше указанного шага, значение средней не меняется. В противном случае оно меняется и отражает ближайшее значение с учетом минимального шага. Поддерживаемые типы скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22676
Стохастическая волатильность на графикеVidya
Динамическая средняя переменных индексов (VIDYA)
Скользящая средняя с шагом на основе ATRStep average - std based
Скользящая средняя с шагом на основе стандартного отклонения