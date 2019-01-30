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VHF adaptive VMA - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
"Вечный" вопрос заключается в том, надо ли улучшать сглаживание/фильтрацию/адаптацию фиксированного периода. Вероятно, лучше выяснить, что используется для адаптивности, потому что ответ в большей степени зависит от качества "метода адаптации".
В этой версии:
Это переменная скользящая средняя (VMA), использующая для адаптивности Вертикальный горизонтальный фильтра Адама Уайтса. Фильтр VHF достаточно хорошо определяет волатильность, поэтому получаются довольно неплохие результаты.
Использование:
Сигнал при смене цвета. Также можно запустить два экземпляра индикатора (как на примере ниже) и получать сигналы по их пересечению. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в торговле.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22651
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