Предпосылки:

"Вечный" вопрос заключается в том, надо ли улучшать сглаживание/фильтрацию/адаптацию фиксированного периода. Вероятно, лучше выяснить, что используется для адаптивности, потому что ответ в большей степени зависит от качества "метода адаптации".

В этой версии:

Это переменная скользящая средняя (VMA), использующая для адаптивности Вертикальный горизонтальный фильтра Адама Уайтса. Фильтр VHF достаточно хорошо определяет волатильность, поэтому получаются довольно неплохие результаты.

Использование:

Сигнал при смене цвета. Также можно запустить два экземпляра индикатора (как на примере ниже) и получать сигналы по их пересечению. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в торговле.



