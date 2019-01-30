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Индикаторы

VHF adaptive VMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1486
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Предпосылки:

"Вечный" вопрос заключается в том, надо ли улучшать сглаживание/фильтрацию/адаптацию фиксированного периода. Вероятно, лучше выяснить, что используется для адаптивности, потому что ответ в большей степени зависит от качества "метода адаптации".

В этой версии:

Это переменная скользящая средняя (VMA), использующая для адаптивности Вертикальный горизонтальный фильтра Адама Уайтса. Фильтр VHF достаточно хорошо определяет волатильность, поэтому получаются довольно неплохие результаты.

Использование:

Сигнал при смене цвета. Также можно запустить два экземпляра индикатора (как на примере ниже) и получать сигналы по их пересечению. В любом случае рекомендуется поэкспериментировать перед использованием в торговле.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22651

VHF adaptive ADXm VHF adaptive ADXm

Индикатор ADXm с адаптивностью по вертикальному горизонтальному фильтру VHF (Vertical Horizontal Filter)

DSL Chande momentum oscillator - smoothed DSL Chande momentum oscillator - smoothed

Сглаженный индикатор DSL Chande Momentum Oscillator

Vidya Vidya

Динамическая средняя переменных индексов (VIDYA)

Stochastic volatility - on chart Stochastic volatility - on chart

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