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Индикаторы

Step average (atr based) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1980
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Предпосылки:

Мы все используем средние для оценки рынка. Один из способов использования средних значений — формирование сигнала при изменении наклона скользящего среднего. Но при таком способе генерируется очень много сигналов в случае бокового движения рынка. Для уменьшения количества сигналов можно фильтровать незначительные изменения среднего.

В этой версии:

В качестве фильтра используется процент ATR (Average True Range). Использование ATR позволяет решить одну из слабых сторон использования фиксированного размера шага в пипсах: фиксированные размер в пипсах различается на разных таймфреймах (практически нет шага на старших таймфреймах, а на младших таймфреймах шаг есть при использовании тех же настроек). Это исправлено за счет использование процента ATR, при этом сам индикатор стал адаптивным. В остальном использование такое же: если изменение средней меньше указанного шага, значение средней не меняется. В противном случае оно меняется и отражает ближайшее значение с учетом минимального шага. Поддерживаемые типы скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22677

Step average Step average

Скользящая средняя с шагом

Stochastic volatility - on chart Stochastic volatility - on chart

Стохастическая волатильность на графике

Step average - std based Step average - std based

Скользящая средняя с шагом на основе стандартного отклонения

Efficiency ratio directional with levels Efficiency ratio directional with levels

Индикатор направления - коэффициент эффективности с самонастраиваемыми уровнями