Предпосылки:

Мы все используем средние для оценки рынка. Один из способов использования средних значений — формирование сигнала при изменении наклона скользящего среднего. Но при таком способе генерируется очень много сигналов в случае бокового движения рынка. Для уменьшения количества сигналов можно фильтровать незначительные изменения среднего.

В этой версии:

В качестве фильтра используется процент ATR (Average True Range). Использование ATR позволяет решить одну из слабых сторон использования фиксированного размера шага в пипсах: фиксированные размер в пипсах различается на разных таймфреймах (практически нет шага на старших таймфреймах, а на младших таймфреймах шаг есть при использовании тех же настроек). Это исправлено за счет использование процента ATR, при этом сам индикатор стал адаптивным. В остальном использование такое же: если изменение средней меньше указанного шага, значение средней не меняется. В противном случае оно меняется и отражает ближайшее значение с учетом минимального шага. Поддерживаемые типы скользящих средних:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.