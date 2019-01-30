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Индикаторы

Vidya - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1952
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Предпосылки:

Технический индикатор динамической средней переменных индексов (VIDYA) был разработан Тушаром Чанде. 

Это оригинальная методика вычисления экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения. Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO). 

В этой версии:

Существуют индикаторы Vidya с расчетами, описанными Тушаром Чанде. Здесь вопрос в том, как рассчитывается CMO. Расчет CMO делает его достаточно неэффективным (попробуйте на больших периодах). В этой версии исправлен расчет CMO. Что касается скорости выполнения, практически нет разницы при использование коротких или длинных периодов, так что можете использовать его в обычной торговле и тестировании и не бояться слишком больших расчетов.

Использование:

Сигналом служит изменение цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22652

VHF adaptive VMA VHF adaptive VMA

Индикатор VMA с адаптивностью по VHF

VHF adaptive ADXm VHF adaptive ADXm

Индикатор ADXm с адаптивностью по вертикальному горизонтальному фильтру VHF (Vertical Horizontal Filter)

Stochastic volatility - on chart Stochastic volatility - on chart

Стохастическая волатильность на графике

Step average Step average

Скользящая средняя с шагом