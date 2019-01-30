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Vidya - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
Технический индикатор динамической средней переменных индексов (VIDYA) был разработан Тушаром Чанде.
Это оригинальная методика вычисления экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения. Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO).
В этой версии:
Существуют индикаторы Vidya с расчетами, описанными Тушаром Чанде. Здесь вопрос в том, как рассчитывается CMO. Расчет CMO делает его достаточно неэффективным (попробуйте на больших периодах). В этой версии исправлен расчет CMO. Что касается скорости выполнения, практически нет разницы при использование коротких или длинных периодов, так что можете использовать его в обычной торговле и тестировании и не бояться слишком больших расчетов.
Использование:
Сигналом служит изменение цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22652
Индикатор VMA с адаптивностью по VHFVHF adaptive ADXm
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Стохастическая волатильность на графикеStep average
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