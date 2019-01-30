Предпосылки:



Технический индикатор динамической средней переменных индексов (VIDYA) был разработан Тушаром Чанде.

Это оригинальная методика вычисления экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения. Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO).

В этой версии:

Существуют индикаторы Vidya с расчетами, описанными Тушаром Чанде. Здесь вопрос в том, как рассчитывается CMO. Расчет CMO делает его достаточно неэффективным (попробуйте на больших периодах). В этой версии исправлен расчет CMO. Что касается скорости выполнения, практически нет разницы при использование коротких или длинных периодов, так что можете использовать его в обычной торговле и тестировании и не бояться слишком больших расчетов.



Использование:

Сигналом служит изменение цвета.