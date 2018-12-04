不同的交易者有不同的规则用来判断 是否有形态或者是否值得交易。有很多理论，我们这里就不一一讨论它们了。本指标采用了 "holistic" 匹配方法，检查是否每个形态都在可接受的范围之内。但是，根据用户的反馈，现在可以过滤掉潜在反转区域内的形态了。一个不同的、独立的过滤方法可以过滤掉根据度量过早完成或者太晚完成的形态， 它们在 X-B 区间段，与 B-D 区段, 或者 A-B 到 C-D 的 ABCD 形态相比。

这是否适合您的需要?如果您知道怎样编写代码，就可以开发自定义的"过滤"规则，下面会有解释。

统计数据



根据当前工具的历史，指标会记得在PRZ中有哪些形态以及形态的成功或者失败。这个信息可以在注释框中看到, 它会显示信息，例如 "F. Bear. New Cypher Prob. 60.00 (6 S / 4 F)". 第一个字符声明 形态是否最近有点击 (F.), 失败 (O.), 成功 (P.), 或者测试了 PRZ (T.). 后面的是方向和形态的名称，在统计反转机会显示，在本例中是 60%. 这是根据历史计算的，因为有6个成功的形态和4个失败的形态, 如果双击就显示它. 但是不论如何，要记住，不论过去的成绩如何，都无法预测未来的结果 :)

自定义指标



我们说过，这个指标已经重构过，使用了MQL5的面向对象特性，例如类和接口。指标现在包含了多个文件，架构 显示在下面的 UML 图表中。

您是否想创建一个EA?您可以实现自己的 "CHPFMatchProcessor", 为它提供匹配算法，然后就像现在调用指标一样，把数据填入之字转向数组再等待回应。匹配算法会为在之字转向中找到的每个匹配调用匹配处理器， 确定是否有形态匹配，过度匹配或者尚未匹配 (预测). 这必须通过EA逻辑达到.

需要自定义过滤或者监控规则?例子中的一个过滤是RSI部队或者XA段太直，而后写 "CHPFFilter" 接口的实现应当是简单的，再把它插入到过滤器列表中 来做解释。监控规则 的例子可以是在形态匹配的时候发送推送信息或者声音提醒。这可以通过类似的方法通过实现 "CHPFObserver" 接口来做到。