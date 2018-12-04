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Harmonic Pattern Finder V3 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是自动寻找 harmonic 形态的软件的续篇，这是第三个版本，很可能是最后的版本了，它的名字是 "Harmonic Pattern Finder". 它 解决了很多之前迭代版本中发现的问题，包括 错误的修正和其它一些升级。另外，代码已经进行了重构，对其他开发人员看起来更直接，可以把他们自己的自定义扩展整合其中，或者基于形态匹配算法来创建EA交易。
对于那些不了解 harmonic 形态的人 – 它是一种基于市场上的Fibonacci 比率的技术分析方法，而形态就是根据它构建的。就像三角形态或者双顶形态那样，但是有清晰的度量，可以创建计算度量工具来特别显示或者交易这些形态。现在，有两个这个指标的早期版本在 MQL5 代码库中 (V1: https://www.mql5.com/zh/code/16435, V2: https://www.mql5.com/zh/code/16852).
有些突出的新增 包括:
- 减少屏幕混乱的数量，通过选择哪些应当被显示。
- 双击形态的任意部分现在将会突出显示它还有详细的分析信息，例如 harmonic 反转比率 和临时方面。.
- 去掉了多之字转向选择的功能，只保留类似于 ATR ZigZag (https://www.mql5.com/zh/code/22214) 的单个嵌入。这意味着没有人会再遇到安装问题了，因为所有文件都放在相同的文件夹下了。
- 统计信息集合使得它可以看到过去的形态执行得如何。
- "anti-patterns" 的比率应当是正确的。
所以只要下载就可以了，用法非常直观。推荐使用黑色背景，否则您需要在指标设置中设置可见的颜色布局。关于这个指标的详细技术信息，可以在图片之后继续阅读。如果有问题，请尽管在论坛上发帖或者私信。.
双击形态可以使它突出，和剩余(紫色)部分不同，显示详细统计，时间和 PRZ 信息，可能对交易更有用。
屏幕混乱度的减少
- 填充形态或者只要显示线段
- 显示形态描述默认启用绘制指定的名称和形态中的点。
- 显示正在出现的形态。这是默认启用的，显示了对未来的预测，看是否需要参加交易。
- 显示旧的形态。这是启用的，但是会使得指标绘制已经完成的形态 - 这严格说来不是总有必要。
- 显示 "提前" 预测。尽管这是默认禁止的，启用这个选项会使得指标比之字转向反应更快并且在当前摇摆之前预测形态。
- 绘制软预测。这是一种显示模式，最小化混乱度，使用于背景混合的颜色。
- 显示注释框。这会占据图表的左上角而显示统计信息。
形态过滤引擎
不同的交易者有不同的规则用来判断 是否有形态或者是否值得交易。有很多理论，我们这里就不一一讨论它们了。本指标采用了 "holistic" 匹配方法，检查是否每个形态都在可接受的范围之内。但是，根据用户的反馈，现在可以过滤掉潜在反转区域内的形态了。一个不同的、独立的过滤方法可以过滤掉根据度量过早完成或者太晚完成的形态， 它们在 X-B 区间段，与 B-D 区段, 或者 A-B 到 C-D 的 ABCD 形态相比。
这是否适合您的需要?如果您知道怎样编写代码，就可以开发自定义的"过滤"规则，下面会有解释。
统计数据
根据当前工具的历史，指标会记得在PRZ中有哪些形态以及形态的成功或者失败。这个信息可以在注释框中看到, 它会显示信息，例如 "F. Bear. New Cypher Prob. 60.00 (6 S / 4 F)". 第一个字符声明 形态是否最近有点击 (F.), 失败 (O.), 成功 (P.), 或者测试了 PRZ (T.). 后面的是方向和形态的名称，在统计反转机会显示，在本例中是 60%. 这是根据历史计算的，因为有6个成功的形态和4个失败的形态, 如果双击就显示它. 但是不论如何，要记住，不论过去的成绩如何，都无法预测未来的结果 :)
自定义指标
我们说过，这个指标已经重构过，使用了MQL5的面向对象特性，例如类和接口。指标现在包含了多个文件，架构 显示在下面的 UML 图表中。
您是否想创建一个EA?您可以实现自己的 "CHPFMatchProcessor", 为它提供匹配算法，然后就像现在调用指标一样，把数据填入之字转向数组再等待回应。匹配算法会为在之字转向中找到的每个匹配调用匹配处理器， 确定是否有形态匹配，过度匹配或者尚未匹配 (预测). 这必须通过EA逻辑达到.
需要自定义过滤或者监控规则?例子中的一个过滤是RSI部队或者XA段太直，而后写 "CHPFFilter" 接口的实现应当是简单的，再把它插入到过滤器列表中 来做解释。监控规则 的例子可以是在形态匹配的时候发送推送信息或者声音提醒。这可以通过类似的方法通过实现 "CHPFObserver" 接口来做到。
作者:
这个指标是 Andre Enger 和David Gadelha合作的成果。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/22218
平均的 RSI - 含有规范化的区域Stochastic - 含有规范化区域
Stochastic - 含有规范化区域
基于 ATR 实现的之字转向（ ZigZag ）。保存和显示测试图表中的对象
这个脚本可以把对象保存到文件中再在一个新的图表中显示。