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Индикаторы

Stochastic - with normalized zones - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1683
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Стохастик обычно используется с сигнальной линией.

В данной версии вместо нее используются нормализованные зоны, позволяющие определить тренд и возможную его смену на основе силы. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с параметрами (особенно период нормализации).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22227

Alb average Alb average

Версия скользящего среднего, использующая адаптивные (переменные) периоды.

Alb stochastic Alb stochastic

Версия стохастика, использующая адаптивные (переменные) периоды.

Rsi of average - with normalized zones Rsi of average - with normalized zones

RSI от среднего с нормализованными зонами

Harmonic Pattern Finder V3 Harmonic Pattern Finder V3

Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.