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Stochastic - with normalized zones - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастик обычно используется с сигнальной линией.
В данной версии вместо нее используются нормализованные зоны, позволяющие определить тренд и возможную его смену на основе силы. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с параметрами (особенно период нормализации).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22227
Alb average
Версия скользящего среднего, использующая адаптивные (переменные) периоды.Alb stochastic
Версия стохастика, использующая адаптивные (переменные) периоды.
Rsi of average - with normalized zones
RSI от среднего с нормализованными зонамиHarmonic Pattern Finder V3
Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.