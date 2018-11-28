Стохастик обычно используется с сигнальной линией.

В данной версии вместо нее используются нормализованные зоны, позволяющие определить тренд и возможную его смену на основе силы. Перед использованием на реальном счете рекомендуется поэкспериментировать с параметрами (особенно период нормализации).



