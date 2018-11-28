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Индикаторы

Rsi of average - with normalized zones - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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RSI от среднего обычно используется, когда надо сделать экстремумы RSI предсказуемыми в разумных пределах и когда надо отфильтровать ложные сигналы, которые иногда генерирует обычный RSI. В этой версии добавлен дополнительный инструмент, помогающий определить возможное истощение тренда: нормализованные зоны.

С помощью нормализованных зон можно увидеть расчетную силу текущего тренда, которую можно использовать для раннего определения возможных разворотов тренда или краткосрочных коррекций.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22226

Stochastic - with normalized zones Stochastic - with normalized zones

Стохастик с нормализованными зонами

Alb average Alb average

Версия скользящего среднего, использующая адаптивные (переменные) периоды.

Harmonic Pattern Finder V3 Harmonic Pattern Finder V3

Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.

ATR ZigZag ATR ZigZag

Индикатор ZigZag, построенный на данных ATR.