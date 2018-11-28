RSI от среднего обычно используется, когда надо сделать экстремумы RSI предсказуемыми в разумных пределах и когда надо отфильтровать ложные сигналы, которые иногда генерирует обычный RSI. В этой версии добавлен дополнительный инструмент, помогающий определить возможное истощение тренда: нормализованные зоны.

С помощью нормализованных зон можно увидеть расчетную силу текущего тренда, которую можно использовать для раннего определения возможных разворотов тренда или краткосрочных коррекций.



