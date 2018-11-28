Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Rsi of average - with normalized zones - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1519
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RSI от среднего обычно используется, когда надо сделать экстремумы RSI предсказуемыми в разумных пределах и когда надо отфильтровать ложные сигналы, которые иногда генерирует обычный RSI. В этой версии добавлен дополнительный инструмент, помогающий определить возможное истощение тренда: нормализованные зоны.
С помощью нормализованных зон можно увидеть расчетную силу текущего тренда, которую можно использовать для раннего определения возможных разворотов тренда или краткосрочных коррекций.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22226
Стохастик с нормализованными зонамиAlb average
Версия скользящего среднего, использующая адаптивные (переменные) периоды.
Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.ATR ZigZag
Индикатор ZigZag, построенный на данных ATR.