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Индикаторы

ATR ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Andre Enger
Andre Enger

Andre Enger

6 кодов 2 темы 91 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3523
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
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Версия индикатора ZigZag, использующая порог ATR для определения изменения направления и второй триггер на основе времени.

В параметрах индикатора можно настроить:

  • Множитель ATR
  • Период для расчета ATR
  • Минимальное и максимальное количество баров перед сменой направления
  • Включение в расчет текущего бара (в этом случае индикатор может перерисовываться) 

Благодаря сбалансированному, динамичному и настраиваемому определению колебаний, данный индикатор отлично подходит для анализа цен с помощью зигзага и использования в торговых стратегиях.

Работа индикатора ATR zigzag



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22214

Harmonic Pattern Finder V3 Harmonic Pattern Finder V3

Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.

Rsi of average - with normalized zones Rsi of average - with normalized zones

RSI от среднего с нормализованными зонами

Сохраняет и отображает объекты графика тестирования Сохраняет и отображает объекты графика тестирования

Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.

Step chart of RSI Step chart of RSI

Шаговый график RSI