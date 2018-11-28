Версия индикатора ZigZag, использующая порог ATR для определения изменения направления и второй триггер на основе времени.

В параметрах индикатора можно настроить:

Множитель ATR

Период для расчета ATR

Минимальное и максимальное количество баров перед сменой направления

Включение в расчет текущего бара (в этом случае индикатор может перерисовываться)



Благодаря сбалансированному, динамичному и настраиваемому определению колебаний, данный индикатор отлично подходит для анализа цен с помощью зигзага и использования в торговых стратегиях.







