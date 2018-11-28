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ATR ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
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Версия индикатора ZigZag, использующая порог ATR для определения изменения направления и второй триггер на основе времени.
В параметрах индикатора можно настроить:
- Множитель ATR
- Период для расчета ATR
- Минимальное и максимальное количество баров перед сменой направления
- Включение в расчет текущего бара (в этом случае индикатор может перерисовываться)
Благодаря сбалансированному, динамичному и настраиваемому определению колебаний, данный индикатор отлично подходит для анализа цен с помощью зигзага и использования в торговых стратегиях.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22214
Harmonic Pattern Finder V3
Индикатор отображает существующие и возникающие гармонические паттерны.Rsi of average - with normalized zones
RSI от среднего с нормализованными зонами
Сохраняет и отображает объекты графика тестирования
Скрипт сохраняет объекты тестирования в файл и отображает их на новом графике.Step chart of RSI
Шаговый график RSI