CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1337
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Trend Envelopes с возможностью выбора для расчетов сглаженной/отфильтрованной цены вместо использования "сырых" цен.

Использование отфильтрованных цен уменьшает количество сигналов и, в зависимости от стиля торговли, может использоваться для отсеивания нежелательных сигналов. Чтобы отключить фильтрацию/сглаживание, установите период сглаживания меньше или равным 1, тогда сглаживание/фильтрация применяться не будет независимо от типа сглаживания. В этой версии для фильтрации используется параболически взвешенная скользящая средняя (описание есть по ссылке: Parabolic Weighted Moving Average), скорость которой позволяет использовать ее для фильтрации цен.

Эта версия выполнена в виде гистограммы (отражая тем самым в основном трендовую часть, что больше подходит для сигнальный систем).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21973

DEMA trend DEMA trend

Индикатор тренда DEMA

Choppy market index Choppy market index

Индекс неустойчивого рынка

Trend envelopes - parabolic weighted MA Trend envelopes - parabolic weighted MA

Trend envelopes - параболически взвешенная средняя

MFI smoothed MFI smoothed

Сглаженный MFI