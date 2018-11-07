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Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes с возможностью выбора для расчетов сглаженной/отфильтрованной цены вместо использования "сырых" цен.
Использование отфильтрованных цен уменьшает количество сигналов и, в зависимости от стиля торговли, может использоваться для отсеивания нежелательных сигналов. Чтобы отключить фильтрацию/сглаживание, установите период сглаживания меньше или равным 1, тогда сглаживание/фильтрация применяться не будет независимо от типа сглаживания. В этой версии для фильтрации используется параболически взвешенная скользящая средняя (описание есть по ссылке: Parabolic Weighted Moving Average), скорость которой позволяет использовать ее для фильтрации цен.
Эта версия выполнена в виде гистограммы (отражая тем самым в основном трендовую часть, что больше подходит для сигнальный систем).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21973
Индикатор тренда DEMAChoppy market index
Индекс неустойчивого рынка
Trend envelopes - параболически взвешенная средняяMFI smoothed
Сглаженный MFI