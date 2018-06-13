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Индикаторы

Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процента ценового движения. Затем этот процент используется для определения того, формируется на рынке новый тренд или остается прежний.

Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20960

Advanced ADX Advanced ADX

В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.

CaudateXPeriodCandle_main_Arrow CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".

Trend Envelopes - RSI Trend Envelopes - RSI

Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.

RSI Candles RSI Candles

RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.