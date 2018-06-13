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Trend Envelopes - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процента ценового движения. Затем этот процент используется для определения того, формируется на рынке новый тренд или остается прежний.
Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20960
В этой версии индикатора ADX используется иной способ отображения, чтобы максимально упростить его. Значения ADX теперь легко сравнивать со значимыми уровнями, их цвет и гистограмма ясно указывают на тренд. Таким образом становится проще следовать за трендом.CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
Индикатор CaudateXPeriodCandle в основном окне графика с отображением пометок цветными точками только хвостатых свечей типа "Молоток" и "Перевёрнутый молоток".
Вариация индикатора RSI с использованием Trend Envelopes.RSI Candles
RSI по ценам High, Low, Open и Close, отображаемый в виде цветных свечей в отдельном подокне.