Индикатор Trend Envelopes рассчитывается на основе процента ценового движения. Затем этот процент используется для определения того, формируется на рынке новый тренд или остается прежний.



Единственный параметр, который используется для расчета индикатора Trend Envelopes, — % отклонения. В нем используются цены Close, High и Low, и в этой версии их нельзя изменить. Характер этого индикатора позволяет использовать его также и в качестве индикатора поддержки/сопротивления.

