Линейно взвешенная скользящая средняя вычисляет среднее значение, присваивая разные веса каждому элементу, используемому в вычислениях, но применяет при этом простые линейные веса. Например, в LWMA(10) вес первой (текущей) цены - 10, предыдущей - 9, далее - 8, и т.д...

В данном варианте веса можно менять таким образом, что будет построена параболическая кривая. Для этого используется параметр индикатора Power.

У индикатора имеются два особых случая: кода Power = 0, строится простая скользящая средняя (SMA); при Power = 1 строится линейно-взвешенная MA (LWMA).

Чем выше значение параметра Power, тем больший вес устанавливается текущей цене (MA быстрее). Чем меньше параметр Power, тем медленнее скользящая средняя.