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Parabolic Weighted Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Линейно взвешенная скользящая средняя вычисляет среднее значение, присваивая разные веса каждому элементу, используемому в вычислениях, но применяет при этом простые линейные веса. Например, в LWMA(10) вес первой (текущей) цены - 10, предыдущей - 9, далее - 8, и т.д...
В данном варианте веса можно менять таким образом, что будет построена параболическая кривая. Для этого используется параметр индикатора Power.
У индикатора имеются два особых случая: кода Power = 0, строится простая скользящая средняя (SMA); при Power = 1 строится линейно-взвешенная MA (LWMA).
Чем выше значение параметра Power, тем больший вес устанавливается текущей цене (MA быстрее). Чем меньше параметр Power, тем медленнее скользящая средняя.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21757
В этой версии индикатора Jurik Velocity добавлена возможность изменять параметр силы "power" для скользящих средних, используемых для расчета скорости.BB Stops JMA
Индикатор Bollinger Bands Stops, использующий для расчетов JMA (Jurik Moving Average).
Пересечение трех скользящих средних с подтверждением от MACD перед открытием ордера. Обновлено: 30.08.2018:Optimal F for MQL5 (per Ralph Vince)
Библиотека рассчитывает оптимальное F на основе среднего геометрического. Ральф Винс писал: "В реальной торговле размер проигрышей и выигрышей будут постоянно меняться. Поэтому формулы Келли не могут дать нам правильное оптимальное f". Я создал эту библиотеку для расчета оптимального f на основе среднего геометрического, используя формулы Винса.