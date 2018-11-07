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Индикаторы

MFI smoothed - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индекс денежных потоков MFI показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

При анализе Money Flow Index следует учитывать:

  • Расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
  • Значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.

В этой версии добавлено дополнительное сглаживание по JMA, что позволяет определять и оценивать изменения тренда.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21966

Trend envelopes - parabolic weighted MA Trend envelopes - parabolic weighted MA

Trend envelopes - параболически взвешенная средняя

Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.

Smooth ATR trend envelopes of averages Smooth ATR trend envelopes of averages

Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATR

Volty channel stop - smooth ATR Volty channel stop - smooth ATR

Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATR