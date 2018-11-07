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MFI smoothed - индикатор для MetaTrader 5
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Индекс денежных потоков MFI показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.
Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
При анализе Money Flow Index следует учитывать:
- Расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;
- Значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.
В этой версии добавлено дополнительное сглаживание по JMA, что позволяет определять и оценивать изменения тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21966
Trend envelopes - параболически взвешенная средняяTrend envelopes - parabolic weighted MA - histo
Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.
Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATRVolty channel stop - smooth ATR
Индикатор Volty channel stop - сглаженный ATR