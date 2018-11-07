Индекс денежных потоков MFI показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.

При анализе Money Flow Index следует учитывать:

Расхождения между индикатором и движением цен. Если цены растут, а значение Money Flow Index падает (или наоборот), то велика вероятность разворота цен;

Значение Money Flow Index выше 80 и ниже 20 сигнализирует соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.