Индикатор Trend Envelopes с возможностью выбора для расчетов сглаженной/отфильтрованной цены вместо использования "сырых" цен.

Использование отфильтрованных цен уменьшает количество сигналов и, в зависимости от стиля торговли, может использоваться для отсеивания нежелательных сигналов. Чтобы отключить фильтрацию/сглаживание, установите период сглаживания меньше или равным 1, тогда сглаживание/фильтрация применяться не будет независимо от типа сглаживания. В этой версии для фильтрации используется параболически взвешенная скользящая средняя (описание есть по ссылке: Parabolic Weighted Moving Average), скорость которой позволяет использовать ее для фильтрации цен.



