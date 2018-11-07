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Индикаторы

Trend envelopes - parabolic weighted MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Trend Envelopes с возможностью выбора для расчетов сглаженной/отфильтрованной цены вместо использования "сырых" цен.

Использование отфильтрованных цен уменьшает количество сигналов и, в зависимости от стиля торговли, может использоваться для отсеивания нежелательных сигналов. Чтобы отключить фильтрацию/сглаживание, установите период сглаживания меньше или равным 1, тогда сглаживание/фильтрация применяться не будет независимо от типа сглаживания. В этой версии для фильтрации используется параболически взвешенная скользящая средняя (описание есть по ссылке: Parabolic Weighted Moving Average), скорость которой позволяет использовать ее для фильтрации цен.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21972

Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.

DEMA trend DEMA trend

Индикатор тренда DEMA

MFI smoothed MFI smoothed

Сглаженный MFI

Smooth ATR trend envelopes of averages Smooth ATR trend envelopes of averages

Индикатор тренда Envelopes по скользящим средним с использованием сглаженного ATR