含有选项可以选择平滑的/过滤的价格而不是“原始”价格来计算的趋势包络线指标。

使用过滤的价格会减少信号的数量，并且根据您的交易风格，可以于过滤掉不想要的信号。如需使用未过滤/未平滑的数值，只要简单地把平滑周期数设为小于或者等于1，这样不论是哪种平滑类型，都不会进行平滑/过滤。在这个版本中使用的价格过滤器是抛物线加权移动平均 (您可以在这里看到描述 : 抛物线加权移动平均 ) 它的速度很快，适合用于过滤价格。

另外，这个版本制作成了柱形图（这样主要显示的是有趋势的部分，使得它更适合于作为“信号系统”)







