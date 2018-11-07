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Индикаторы

Choppy market index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(25)
Опубликован:
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Индикатор Choppy Market Index (Индекс неустойчивого рынка) был описан Даниэлем Фернандесом в статье "Определение трендовых и боковых рынков с помощью CCI", опубликованной в журнале Trading Strategies в августе 2011 года.

Индикатор Choppy Market Index:

CMI — простой, но эффективный индикатор, который определяет, является ли рынок направленным (на рынке тренд) или ненаправленным (бестрендовый рынок). Индикатор рассчитывает разницу между ценой закрытия последнего бара и ценой закрытия n баров назад, а затем делит это значение на разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом среди этих n баров. Затем это значение умножается на 100, после чего получается нормализованное значение от нуля до 100:

CMI    =  ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100

где 

  • ABS - абсолютное значение

  • C[0] - последнее закрытие

  • C[n] - закрытие n баров назад

  • H[n] - максимальный максимум за прошедшие n баров

  • L[n] - минимальный минимум за прошедшие n баров

Рекомендации:

Правила бестрендовой стратегии:
1. Открывать длинную позицию, когда 10-барное скользящее среднее 60-барного индикатора CMI ниже 40, а разница между закрытием текущего бара и закрытием 20 баров назад отрицательная.
2. Открывать короткую позицию, когда 10-барное скользящее среднее 60-барного индикатора CMI ниже 40, а разница между закрытием текущего бара и закрытием 20 баров назад положительная.
3. Закрывать, когда CMI поднимается выше 50.
Правила трендовой стратегии
1. Открывать длинную позицию, когда 10-барное скользящее среднее 60-барного индикатора CMI выше 60, а разница между закрытием текущего бара и закрытием 20 баров назад положительная.
2. Открывать короткую позицию, когда 10-барное скользящее среднее 60-барного индикатора CMI выше 60, а разница между закрытием текущего бара и закрытием 20 баров назад отрицательная.
3. Закрывать, когда CMI опускается ниже 50.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21975

Choppy market index - smoothed Choppy market index - smoothed

Сглаженный индекс неустойчивого рынка

PGO TM smoothed PGO TM smoothed

Сглаженный индикатор PGO TM

DEMA trend DEMA trend

Индикатор тренда DEMA

Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.