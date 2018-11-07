Индикатор Choppy Market Index (Индекс неустойчивого рынка) был описан Даниэлем Фернандесом в статье "Определение трендовых и боковых рынков с помощью CCI", опубликованной в журнале Trading Strategies в августе 2011 года.



Индикатор Choppy Market Index

CMI — простой, но эффективный индикатор, который определяет, является ли рынок направленным (на рынке тренд) или ненаправленным (бестрендовый рынок). Индикатор рассчитывает разницу между ценой закрытия последнего бара и ценой закрытия n баров назад, а затем делит это значение на разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом среди этих n баров. Затем это значение умножается на 100, после чего получается нормализованное значение от нуля до 100:

CMI = ((ABS(C[0]-C[n]))/(H[n]-L[n]))*100

где