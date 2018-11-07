Этот индикатор объединяет в себе несколько индикаторов.

Трендовая составляющая (и цвет) основана на угле наклона двойной экспоненциальной скользящей средней DEMA, но отображаются значения Envelopes, построенные по ценам максимума и минимума с выбранным типом усреднения (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Это позволяет анализировать направление тренда по DEMA, а также значения средних для потенциальных входов по индикатору Envelopes.