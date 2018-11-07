CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DEMA trend - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1671
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор объединяет в себе несколько индикаторов.

Трендовая составляющая (и цвет) основана на угле наклона двойной экспоненциальной скользящей средней DEMA, но отображаются значения Envelopes, построенные по ценам максимума и минимума с выбранным типом усреднения (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Это позволяет анализировать направление тренда по DEMA, а также значения средних для потенциальных входов по индикатору Envelopes.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21974

Choppy market index Choppy market index

Индекс неустойчивого рынка

Choppy market index - smoothed Choppy market index - smoothed

Сглаженный индекс неустойчивого рынка

Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo

Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.

Trend envelopes - parabolic weighted MA Trend envelopes - parabolic weighted MA

Trend envelopes - параболически взвешенная средняя