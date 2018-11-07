Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DEMA trend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1671
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор объединяет в себе несколько индикаторов.
Трендовая составляющая (и цвет) основана на угле наклона двойной экспоненциальной скользящей средней DEMA, но отображаются значения Envelopes, построенные по ценам максимума и минимума с выбранным типом усреднения (SMA, EMA, SMMA или LWMA). Это позволяет анализировать направление тренда по DEMA, а также значения средних для потенциальных входов по индикатору Envelopes.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21974
Choppy market index
Индекс неустойчивого рынкаChoppy market index - smoothed
Сглаженный индекс неустойчивого рынка
Trend envelopes - parabolic weighted MA - histo
Гистограмма Trend envelopes - параболически взвешенная средняя.Trend envelopes - parabolic weighted MA
Trend envelopes - параболически взвешенная средняя