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Индикаторы

ATR adaptive double smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1705
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Двойная сглаженная EMA (оригинальный индикатор: Double Smoothed EMA) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), а также дает сглаженные результаты без дополнительной задержки, поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета двойной сглаженной EMA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21896

Deviation scaled MA Deviation scaled MA

Deviation scaled MA

Deviation scaled MA crosses Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA crosses

ATR adaptive EMA ATR adaptive EMA

ATR adaptive EMA

ATR adaptive T3 ATR adaptive T3

ATR adaptive T3