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ATR adaptive double smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.
Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Двойная сглаженная EMA (оригинальный индикатор: Double Smoothed EMA) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), а также дает сглаженные результаты без дополнительной задержки, поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета двойной сглаженной EMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21896
Deviation scaled MA
Deviation scaled MADeviation scaled MA crosses
Deviation scaled MA crosses
ATR adaptive EMA
ATR adaptive EMAATR adaptive T3
ATR adaptive T3