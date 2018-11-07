Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Двойная сглаженная EMA (оригинальный индикатор: Double Smoothed EMA) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), а также дает сглаженные результаты без дополнительной задержки, поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета двойной сглаженной EMA.



