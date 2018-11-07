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Индикаторы

ATR adaptive T3 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2521
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор T3 отлично подходит для адаптивности (он позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии в него добавлено использование ATR.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21894

ATR adaptive EMA ATR adaptive EMA

ATR adaptive EMA

ATR adaptive double smoothed EMA ATR adaptive double smoothed EMA

Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR

Normalized ATR Normalized ATR

Normalized ATR

Tim Morris MA Tim Morris MA

Скользящая средняя Тима Морриса