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ATR adaptive T3 - индикатор для MetaTrader 5
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.
Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор T3 отлично подходит для адаптивности (он позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии в него добавлено использование ATR.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21894
ATR adaptive EMA
ATR adaptive EMAATR adaptive double smoothed EMA
Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR
Normalized ATR
Normalized ATRTim Morris MA
Скользящая средняя Тима Морриса