Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор T3 отлично подходит для адаптивности (он позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии в него добавлено использование ATR.



