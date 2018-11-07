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Индикаторы

Deviation scaled MA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Скользящая средняя по масштабу отклонения, описанная в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21897

Deviation scaled MA crosses Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA crosses

Deviation scaled MA MACD Deviation scaled MA MACD

Deviation scaled MA MACD

ATR adaptive double smoothed EMA ATR adaptive double smoothed EMA

Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR

ATR adaptive EMA ATR adaptive EMA

ATR adaptive EMA