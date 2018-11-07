Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Deviation scaled MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1220
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скользящая средняя по масштабу отклонения, описанная в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21897
Deviation scaled MA crosses
Deviation scaled MA crossesDeviation scaled MA MACD
Deviation scaled MA MACD
ATR adaptive double smoothed EMA
Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATRATR adaptive EMA
ATR adaptive EMA