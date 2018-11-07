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Индикаторы

Deviation scaled MA crosses - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Скользящая средняя по масштабу отклонения была описана в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.

В статье Элерс описывает не только скользящее среднее DSMA, но и пересечение двух таких средних. Данный индикатор представляет собой систему из двух индикаторов DSMA.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21899

Deviation scaled MA MACD Deviation scaled MA MACD

Deviation scaled MA MACD

Average penetration Average penetration

Average penetration

Deviation scaled MA Deviation scaled MA

Deviation scaled MA

ATR adaptive double smoothed EMA ATR adaptive double smoothed EMA

Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR