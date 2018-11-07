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Deviation scaled MA crosses - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя по масштабу отклонения была описана в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.
В статье Элерс описывает не только скользящее среднее DSMA, но и пересечение двух таких средних. Данный индикатор представляет собой систему из двух индикаторов DSMA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21899
Deviation scaled MA MACD
Deviation scaled MA MACDAverage penetration
Average penetration
Deviation scaled MA
Deviation scaled MAATR adaptive double smoothed EMA
Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR