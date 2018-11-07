Скользящая средняя по масштабу отклонения была описана в статье "The Deviation-Scaled Moving Average", опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июле 2018 г.

В статье Элерс описывает не только скользящее среднее DSMA, но и пересечение двух таких средних. Данный индикатор представляет собой систему из двух индикаторов DSMA.



