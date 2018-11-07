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ATR adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.
Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор EMA (Exponential Moving Average) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета EMA.
PS: Для понимания того, что же дает адаптивность в EMA, привожу сравнение индикатора ATR adaptive EMA (цветная линия) и обычной экспоненциальной средней EMA (серая линия). Используются одинаковые параметры. Очевидно, что адаптивная версия "быстрее" в периоды высокой волатильности. Тем самым выполняется одна из основных целей адаптивных индикаторов - более быстрое реагирование, и таким образом она выполняет одну из обычных целей - сделать любой индикатор адаптивным: реагировать быстрее, когда это необходимо, и замедляться, когда рынок становится медленным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21895
Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATRDeviation scaled MA
Deviation scaled MA
ATR adaptive T3Normalized ATR
Normalized ATR