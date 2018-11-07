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Индикаторы

ATR adaptive EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2052
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Есть много способов сделать индикаторы адаптивными вместо использования расчетов по фиксированным периодам.

Один из не самых популярных методов - использование нормализованного значения ATR (Average True Range, средний дневной диапазон). Индикатор EMA (Exponential Moving Average) хорошо подходит для адаптивности (позволяет использовать дробные периоды для расчета), поэтому в данной версии добавлено использование ATR для адаптивного расчета EMA.

PS: Для понимания того, что же дает адаптивность в EMA, привожу сравнение индикатора ATR adaptive EMA (цветная линия) и обычной экспоненциальной средней EMA (серая линия). Используются одинаковые параметры. Очевидно, что адаптивная версия "быстрее" в периоды высокой волатильности. Тем самым выполняется одна из основных целей адаптивных индикаторов - более быстрое реагирование, и таким образом она выполняет одну из обычных целей - сделать любой индикатор адаптивным: реагировать быстрее, когда это необходимо, и замедляться, когда рынок становится медленным.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21895

ATR adaptive double smoothed EMA ATR adaptive double smoothed EMA

Адаптивная двойная сглаженная EMA по ATR

Deviation scaled MA Deviation scaled MA

Deviation scaled MA

ATR adaptive T3 ATR adaptive T3

ATR adaptive T3

Normalized ATR Normalized ATR

Normalized ATR