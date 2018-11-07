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QQE of Parabolic Weighted Velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).
В этой версии использует используется параболически взвешенный индикатор Parabolic Wighted Velocity. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.
PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21806
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.ATR Trend Envelopes of Averages
Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.
В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе индикатора Velocity.QQE of CCI
QQE (индикатор количественно-качественной оценки), использующий в качестве базового индикатора не RSI (Relative Strength Index), а CCI (Commodity Channel Index).