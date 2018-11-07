Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется параболически взвешенный индикатор Parabolic Wighted Velocity. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.

PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.