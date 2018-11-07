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Индикаторы

QQE of Parabolic Weighted Velocity - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор QQE (индикатор количественно-качественной оценки) обычно использует в качестве базового индикатора RSI (Relative Strength Index).

В этой версии использует используется параболически взвешенный индикатор Parabolic Wighted Velocity. Выберите период расчета в зависимости от стиля торговли стиль: более длинный период - для торговли по тренду, короткий период - для скальпинга.

PS: это самостоятельный индикатор. Для его работы не требуется установка других индикаторов.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21806

ATR Trend Envelopes ATR Trend Envelopes

Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены.

ATR Trend Envelopes of Averages ATR Trend Envelopes of Averages

Индикатор Trend Envelopes, использующий ATR для расчета изменения цены, при этом добавляющий сглаживание цен перед использованием в расчетах.

QQE of Velocity QQE of Velocity

В этой версии индикатора QQE тренд определяется на основе индикатора Velocity.

QQE of CCI QQE of CCI

QQE (индикатор количественно-качественной оценки), использующий в качестве базового индикатора не RSI (Relative Strength Index), а CCI (Commodity Channel Index).