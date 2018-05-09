QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).



Быстрый и медленный уровни трейлинга (TL) построены путем вычисления среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, который потом сглаживается с использованием дополнительной функции сглаживания Уайлдерса. Этот сглаженный средний диапазон RSI затем умножается на множители быстрого и медленного среднего диапазона.

