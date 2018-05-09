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QQE - индикатор для MetaTrader 5
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QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).
Быстрый и медленный уровни трейлинга (TL) построены путем вычисления среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, который потом сглаживается с использованием дополнительной функции сглаживания Уайлдерса. Этот сглаженный средний диапазон RSI затем умножается на множители быстрого и медленного среднего диапазона.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20650
Индикатор силы финансового актива в виде свечного графика.Exp_KWAN_CCC
Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.
TWR — индикатор разворота тренда.Dynamic Balance Point - Support & Resistance
Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.