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Индикаторы

QQE - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2644
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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QQE (индикатор количественно-качественной оценки) состоит из сглаженного индикатора RSI и двух уровней трейлинга, основанных на волатильности (быстрого и медленного).

Быстрый и медленный уровни трейлинга (TL) построены  путем вычисления среднего диапазона сглаженного RSI за n периодов, который потом сглаживается с использованием дополнительной функции сглаживания Уайлдерса. Этот сглаженный средний диапазон RSI затем умножается на множители быстрого и медленного среднего диапазона.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20650

AverageChangeCandle AverageChangeCandle

Индикатор силы финансового актива в виде свечного графика.

Exp_KWAN_CCC Exp_KWAN_CCC

Торговая система, построенная на сигналах индикатора KWAN_CCC.

TWR TWR

TWR — индикатор разворота тренда.

Dynamic Balance Point - Support & Resistance Dynamic Balance Point - Support & Resistance

Эта версия чуть точнее и проще в использовании, чем оригинальный индикатор Dynamic Balance Point.