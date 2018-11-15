QQE (定性定量评估)指标通常是使用RSI（相对强弱指数）来作为“基本”指标的，

这个版本使用了Parabolic Weighted Velocity（抛物线加权速度指标），并且它可以帮助确定趋势。根据您的交易风格调整计算周期数: 更长 - 用于趋势交易者, 更短 - 用于剥头皮交易。

备注：这是一个独立的指标，它不需要任何其它指标就能正确工作。