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QQE (定性定量评估)指标通常是使用RSI（相对强弱指数）来作为“基本”指标的，
这个版本使用了Parabolic Weighted Velocity（抛物线加权速度指标），并且它可以帮助确定趋势。根据您的交易风格调整计算周期数: 更长 - 用于趋势交易者, 更短 - 用于剥头皮交易。
备注：这是一个独立的指标，它不需要任何其它指标就能正确工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21806
ATR 趋势包络线
这个趋势包络线指标使用了ATR来做价格变化的计算。ATR 趋势包络线的平均
使用ATR的趋势包络线指标计算了价格的变化，在计算之前加上对价格的平滑处理。
QQE of Velocity
这个版本的QQE使用了速度（Velocity）指标来确定趋势。QQE of CCI
使用CCI（商品通道指数）而不是RSI（相对强弱指数）作为基础指标的QQE (定性定量评估)指标。